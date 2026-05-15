ジャマル・ムシアラは、マイケル・オリゼが「さらに素晴らしい選手になる」と期待を寄せ、バイエルンの監督ヴィンセント・コンパニを「素晴らしい人物」と称賛した。

ムシアラは、コンパニーのリーダーシップと、現役時代の怪我経験に基づく理解力を称賛した。

「彼は素晴らしい監督であり、人間としても素晴らしい。私は彼とたくさん話せます」とムシアラは付け加えた。「彼自身も怪我を経験し、多くのことを学んできました。だからこそ、その状況を身をもって理解し、選手がどう考えるかをよく知っているのです。彼と率直に話せるのは良い気分です。その理解は本当に助けになります」