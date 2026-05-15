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ジャマル・ムシアラは、マイケル・オリゼが「さらに素晴らしい選手になる」と期待を寄せ、バイエルンの監督ヴィンセント・コンパニを「素晴らしい人物」と称賛した。
ムシアラ、バイエルンでのオリゼの成長を称賛
ムシアラは、バイエルン・ミュンヘンに移籍したウインガーのオリゼの成長を称賛した。2人はチェルシーのアカデミーで共にプレーし、バイエルンで再会した。ムシアラは、オリゼがクリスタル・パレスから加入して以来、プレー全般が大きく進歩したと評価している。また、選手とすぐに強い絆を築いたコンパニー監督率いるチームの環境にも言及した。
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ムシアラがオリゼが際立つ理由を語る
バイエルンのMFは、このウイングがチームで際立つ理由として自信と創造性を挙げた。ムシアラは、今シーズン全50試合で22ゴール30アシストを記録したオリゼの活躍を称え、彼のプレーが全体的に向上したと語った。
「彼はプレーすべての面でステップアップしており、それを見るのは素晴らしい」とムシアラはSky Germanyの取材に語った。 「ピッチ上の彼からは自信が感じられる。何かを生み出し、試合を左右できるという確信がある。私の意見では、彼は今シーズン最高の選手の一人、いや、最高かもしれない。成長し続ければ、さらに傑出した選手になるだろう」
「素晴らしいコーチ」
ムシアラは、コンパニーのリーダーシップと、現役時代の怪我経験に基づく理解力を称賛した。
「彼は素晴らしい監督であり、人間としても素晴らしい。私は彼とたくさん話せます」とムシアラは付け加えた。「彼自身も怪我を経験し、多くのことを学んできました。だからこそ、その状況を身をもって理解し、選手がどう考えるかをよく知っているのです。彼と率直に話せるのは良い気分です。その理解は本当に助けになります」
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タイトル獲得と国際舞台での活躍に注力
ムシアラは国内リーグの最終盤に集中し、バイエルンはベルリンでのDFBポカール決勝制覇を狙う。また、ドイツ代表として2026年ワールドカップも見据え、ナーゲルスマン率いるチームが世界舞台で結果を出せると確信している。