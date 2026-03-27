ジャマル・ムシアラに残された時間は少なくなっている！ 負傷に苦しむバイエルン・ミュンヘンのスター選手のW杯出場について、ユリアン・ナーゲルスマン監督が懸念を示す

ナゲルスマン監督は、ムシアラが米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップに間に合わせるためには、時間との戦いを強いられていることを明らかにした。23歳のムシアラは、昨夏から続く足首の故障に悩まされており、スイスおよびガーナ戦に向けた最新の代表メンバーから外れるという目立った不在となった。

木曜日の記者会見で、ナゲルスマン監督は大会の代表選考基準について、率直に語った。「重要なのは、彼が健康で痛みがなく、100％の状態で完全に自由にプレーでき、最高のレベルに達できるかどうかだ。それが本当に重要なことだ」と監督は説明した。

5月に大会メンバーの発表を控える中、このプレイメーカーにはピッチに復帰し、その状態を維持するというプレッシャーがかかっている。



