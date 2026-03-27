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ジャマル・ムシアラに残された時間は少なくなっている！ 負傷に苦しむバイエルン・ミュンヘンのスター選手のW杯出場について、ユリアン・ナーゲルスマン監督が懸念を示す
ナゲルスマンがコンディション改善の最終通告
ナゲルスマン監督は、ムシアラが米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップに間に合わせるためには、時間との戦いを強いられていることを明らかにした。23歳のムシアラは、昨夏から続く足首の故障に悩まされており、スイスおよびガーナ戦に向けた最新の代表メンバーから外れるという目立った不在となった。
木曜日の記者会見で、ナゲルスマン監督は大会の代表選考基準について、率直に語った。「重要なのは、彼が健康で痛みがなく、100％の状態で完全に自由にプレーでき、最高のレベルに達できるかどうかだ。それが本当に重要なことだ」と監督は説明した。
5月に大会メンバーの発表を控える中、このプレイメーカーにはピッチに復帰し、その状態を維持するというプレッシャーがかかっている。
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「彼に残された時間はもうあまりない」
ナゲルスマン監督は、名声だけでは遠征メンバー入りが保証されるわけではないと強調した。攻撃的ポジションを巡る競争は熾烈であり、コーチ陣は主要大会の過酷な肉体的負荷に耐えうる選手を求めている。
「彼に残された時間は多くない。それは疑いようのない事実だ。我々は非常に優れた攻撃的選手を多数擁している。ジャマルも他の選手同様、出場したいのであれば100％のコンディションでなければならない」とナゲルスマン監督は付け加えた。
厳しい警告にもかかわらず、一筋の希望の光はある。監督は、リハビリが順調に進めば、8週間あれば完全回復に十分な時間があると示唆している。
バイエルンが絶好のタイミングで勢いを与えた
代表チームでの出場可否に対する懸念が高まる中、クラブレベルでは明るいニュースが伝えられた。バイエルン・ミュンヘンは、このミッドフィルダーがようやくトレーニングでピッチに復帰したことを確認した。これは、昨夏のクラブワールドカップで負った怪我の再発により戦線離脱していたこの若手選手にとって、大きな前進となる。
ブンデスリーガの強豪クラブは、ムシアラが木曜日の朝、ボールを使った個人練習を完了したことを明らかにした。これは、直近の不運な出来事により一時的な休養を余儀なくされて以来、彼がトレーニングピッチに姿を現したのは初めてのことだ。まだチーム全体での練習には復帰していないものの、彼がボールを足元に置いている姿は、ヴィンセント・コンパニ監督とドイツサッカー連盟（DFB）の首脳陣にとって励みとなるだろう。
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ワールドカップへの道
ナゲルスマン監督が5月の第2週にW杯の暫定メンバーを発表する予定であるため、ムシアラの復帰時期は極めて重要だ。監督はこのエース選手の復帰を切望しているが、最近の度重なる故障歴を踏まえ、慎重な姿勢を崩していない。
ドイツ代表は、バーゼルでのスイス戦、シュトゥットガルトでのガーナ戦という最後の調整試合を、中盤の要となる選手を欠いた状態で戦うことになる。
こうした障害があるにもかかわらず、ナゲルスマン監督は楽観的な姿勢を崩さず、「彼は100％のコンディションに戻れると信じている。まだ8週間ある」と語った。現時点では、ムシアラは6月初旬にFIFAに登録される26名の選手入りを確実にするため、バイエルンでの試合への完全な復帰に全力を注いでいる。