攻撃的選手は、試合終了間際（87分）の攻撃行動の後、足首を押さえ、ピッチ上を足を引きずって歩くだけになった。延長戦では、ヴィンセント・コンパニー監督が彼を交代させた。
ジャマル・ムシアラとヨナス・ウルビッグの心配：FCバイエルン、アタランタ・ベルガモ戦での華々しい活躍に高い代償を払う可能性も
さらに、6対1の最終スコアとなった直後、ジョナス・ウルビッグも2人のスタッフに支えられてピッチを離れることとなった。負傷したマヌエル・ノイアーの代役は、ニコラ・クルストヴィッチと激しく衝突した後、マリオ・パサリッチにリバウンドを決められた。
その少し前に、アルフォンソ・デイヴィスが涙ながらに交代していた。3人の不運な選手たちの診断は、当初はまだ出ていなかった。
スポーツディレクターのマックス・エベル氏は試合後、負傷の程度について最初の最新情報を発表した。「フォーンジーは筋肉の損傷だろう。ヨナスは頭を打った。彼は少し意識が朦朧としていて、もちろん今はひどい頭痛に悩まされている。何が起こったのか、まだ最終的な判断は下せない。 ジャマルの場合は、結局のところ予防措置のようなものだった。彼は足首に何かを感じていたが、深刻なものではなかった。このケースが最も軽傷であると思われる。他の2人については、経過を待つ必要がある」と述べた。コンパニーも慎重に安堵の意を表した。
キャプテンのジョシュア・キミッヒは Amazon Prime Video で、「アルフォンソとジャマルの負傷がそれほど深刻ではないことを願っている」と語った。「昨シーズン、そのせいで大きな損失を被った。今シーズンは、そのようなことがあってはならない」
DFB復帰が危ぶまれるムシアラ―ウルライヒの起用が検討される？
ムシアラは、夏のクラブワールドカップで腓骨を骨折した後、1月中旬になってようやくドイツの記録的な優勝クラブに復帰した。それ以来、23歳の彼は少しずつ出場時間を増やしてきた。 これまでの10試合で、すでに4回の得点関与（2得点、2アシスト）を記録している。アタランタ戦では、後半にセルジュ・グナブリーに代わって出場したムシアラが、6-0としたゴールを決めた。
もしムシアラが実際に負傷した場合、3月末のドイツ代表チームへの復帰も無くなるだろう。
一方、ウルビッグの負傷により、スヴェン・ウルライヒが週末のバイエル・レバークーゼン戦で出場する可能性がある。ノイアーは、数週間前と同様、左ふくらはぎの筋断裂のため、現在欠場中である。