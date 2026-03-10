さらに、6対1の最終スコアとなった直後、ジョナス・ウルビッグも2人のスタッフに支えられてピッチを離れることとなった。負傷したマヌエル・ノイアーの代役は、ニコラ・クルストヴィッチと激しく衝突した後、マリオ・パシャリッチにリバウンドを決められた。

その直前に、アルフォンソ・デイヴィスが涙ながらに交代していた。3人の不運な選手たちの診断結果は、当初不明だった。

スポーツディレクターのマックス・エベル氏は試合後、負傷の程度について最初の最新情報を発表した。「フォーンジーは筋肉の損傷だろう。ヨナスは頭を打った。彼は少し意識が朦朧としていて、もちろん今はひどい頭痛に悩まされている。何が起こったのか、まだ最終的な判断は下せない。 ジャマルの場合は、結局のところ予防措置のようなものだった。彼は足首に何かを感じたが、深刻なものではなかった。このケースが最も軽傷だと思う。他の2人については、様子を見なければならない」と述べた。コンパニーも慎重に安堵の意を表した。