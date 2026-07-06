ジャマル・ムシアラが再び手術を受けた。バイエルン・ミュンヘンは彼の戦線復帰時期を明らかにした。

バイエルンは、ムシアラがW杯終了後に軽微な予定手術を受けたと発表した。北米大会で負った新しいけがではなく、昨年夏のけがに基づく計画的な措置だ。

クラブは公式声明で、この手術が昨夏の大けがに対する標準的な医療手順の一環だと説明した。再手術の知らせにアリアンツ・アレーナのサポーターは心配するかもしれないが、クラブは大会後の休養期間に合わせて予定されていた長期計画だと強調した。