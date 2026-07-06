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ジャマル・ムシアラが再び手術を受けた。バイエルン・ミュンヘンは彼の戦線復帰時期を明らかにした。
ムシアラの予定されている手術
バイエルンは、ムシアラがW杯終了後に軽微な予定手術を受けたと発表した。北米大会で負った新しいけがではなく、昨年夏のけがに基づく計画的な措置だ。
クラブは公式声明で、この手術が昨夏の大けがに対する標準的な医療手順の一環だと説明した。再手術の知らせにアリアンツ・アレーナのサポーターは心配するかもしれないが、クラブは大会後の休養期間に合わせて予定されていた長期計画だと強調した。
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バイエルンが復帰のスケジュールを明らかに
手術は23歳の選手が2026-27シーズンの重要な試合を欠場しないよう、オフシーズン中に実施された。バイエルンは、シーズン開始時にムシアラがすぐにフル稼働できると期待している。
クラブは、この手術でプレイメーカーが「明確な計画」のプレシーズントレーニングに参加でき、公式戦初戦までにベストコンディションを取り戻し、チーム準備に弾みがつくと説明している。
シーズン全体を台無しにした重傷
2025年夏のクラブワールドカップ準々決勝で、ドイツ代表ムシアラはパリ・サンジェルマンのGKドンナルンマと衝突。腓骨骨折と足首脱臼を負い、再び怪我の話題が注目された。 前半に起きたこの事故で、ミュラーは担架で運ばれ病院へ。バイエルンは2－0で敗れ、両チーム選手は動揺を隠せなかった。
バイエルンはムシアラが4～6か月離脱すると発表し、2025-26シーズンの開幕戦も欠場した。 ドイツ帰国後に手術は成功し、リハビリに入ったが、3月に腱の痛みが再発。完全な回復はさらに遅れた。
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リズムを取り戻すのに苦労している
戦線に復帰しつつあるムシアラだが、まだ本来の鋭さを取り戻せていない。攻撃的ポジションではマイケル・オリゼ、ルイス・ディアス、セルジュ・グナブリーと激しい競争を展開している。彼らはムシアラの長期離脱を好機と捉え、ヴィンセント・コンパニ監督の先発に定着した。バイエルンのコーチ陣は彼がベストコンディションに程遠いことを認め、ファンやメディアに忍耐を求め続けている。
議論はワールドカップでも再燃した。元リヴァプール監督ユルゲン・クロップがドイツ代表初戦のキュラソー戦でムシアラよりデニズ・ウンダフを先発させるべきだと主張し、その理由として出場機会不足を挙げた。これに対しドイツのレジェンド、ロタール・マテウスは「自信を取り戻そうとする選手への配慮が欠けている」と批判した。 ムシアラは代表4試合中3試合に先発し、キュラソー戦で1得点を挙げた。しかしチームはパラグアイとの16強戦でPK戦の末に敗退した。
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