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ジャドン・サンチョ、親善試合での不運な負傷により、アストン・ヴィラとの重要な連戦を欠場へ
サンチョ、親善試合での不運により離脱
『The Athletic』によると、アストン・ヴィラはジャドン・サンチョが肩の負傷により、少なくとも2～3週間の離脱を余儀なくされることになり、大きな打撃を受けた。マンチェスター・ユナイテッドからヴィラへレンタル移籍中のこのイングランド代表選手は、先週金曜日のエルチェとの親善試合中に、ゴンサロ・ビジャールとボールを奪い合った際に不自然な姿勢で転倒し、負傷した。
サンチョは前半終了前に、シャツを即席の三角巾代わりに肩に巻いた状態でピッチを退き、シーズン終盤の重要な試合への出場が危ぶまれる事態となった。この負傷により、彼はボローニャとのヨーロッパリーグ準々決勝2試合に加え、その欧州戦の間に行われる4月12日のノッティンガム・フォレスト戦も欠場することになる。
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初期の怪我の検査結果を受けて、朗報が入りました
その後の検査の結果、この26歳の選手は右肩の脱臼は免れたものの、肩の関節に異常が生じていることが判明した。当初は6～8週間ほど離脱する恐れがあったが、欠場期間は3週間以内にとどまると見込まれている。復帰の具体的な時期は現時点では未定であり、今後も毎日経過観察が行われる。サンチョは、肩の痛みが完全に消えてからでなければ練習に復帰しない。
ビラの欧州戦および国内リーグでの戦いに与える影響
このウインガーが最近チームに貢献していたことを考えると、この怪我のタイミングはとりわけ悔やまれる。彼はリール戦とウェストハム・ユナイテッド戦で連続アシストを記録した後、スペインへ向かったばかりだった。
ビラはサンチョ抜きでヨーロッパリーグの準決勝進出を果たす道を見つけなければならないが、エメリ監督は彼の早期復帰を願っている。また、チームは来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得も目指しており、プレミアリーグ第31節終了時点で4位につけている。
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長期的な将来に対する不確実性
昨夏、シーズン単位のレンタル移籍で加入して以来（週給のうち16万ポンドをアストン・ヴィラが負担していると報じられている）、サンチョは全大会通算31試合に出場し、1ゴール3アシストを記録している。しかし、彼は今シーズン終了後にフリーエージェントとなる見込みであり、その高額な年俸要求のため、ヴィラが彼と契約を結ぶことはないとみられている。
とはいえ、今夏にマンチェスター・ユナイテッドとの契約が満了すれば、彼にオファーを寄せるクラブは少なくないだろう。報道によると、ボルシア・ドルトムントは同ウインガーを3度目の獲得に熱心だという。当面は、彼の回復に注力し、ヴィラがトップ4入りと欧州カップ戦のタイトル獲得を目指す中で、彼が戦力として貢献できるよう確保することに焦点が当てられている。