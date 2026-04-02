ジャドン・サンチョ、親善試合での不運な負傷により、アストン・ヴィラとの重要な連戦を欠場へ

昨夏、シーズン単位のレンタル移籍で加入して以来（週給のうち16万ポンドをアストン・ヴィラが負担していると報じられている）、サンチョは全大会通算31試合に出場し、1ゴール3アシストを記録している。しかし、彼は今シーズン終了後にフリーエージェントとなる見込みであり、その高額な年俸要求のため、ヴィラが彼と契約を結ぶことはないとみられている。

とはいえ、今夏にマンチェスター・ユナイテッドとの契約が満了すれば、彼にオファーを寄せるクラブは少なくないだろう。報道によると、ボルシア・ドルトムントは同ウインガーを3度目の獲得に熱心だという。当面は、彼の回復に注力し、ヴィラがトップ4入りと欧州カップ戦のタイトル獲得を目指す中で、彼が戦力として貢献できるよう確保することに焦点が当てられている。