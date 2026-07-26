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Aston Villa FC v Lille OSC - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

ジャドン・サンチョ、マンチェスター・ユナイテッド退団後、アル・ライヤンからフリー移籍のオファーを受ける

移籍情報
ジェイドン・サンチョ
アル・ラヤン
カタールスターズリーグ
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ

ジャドン・サンチョは6月でマンチェスター・ユナイテッドでの波乱の時期を終え、次の進路を検討している。報道によると、カタールのアル・ライヤンは彼をフリー移籍で獲得し、新たなスタートの機会を提供したいとしている。

  • カタールの強豪クラブがイングランドのスター選手に狙いを定めている

    Foot Mercato』によると、元マンチェスター・ユナイテッドFWサンチョは、カタール・アル・ライヤンから熱烈なオファーを受けている。

    26歳のサンチョはマンチェスター・ユナイテッドとの契約が満了しフリーエージェントとなっており、アル・レイヤンはそのチャンスを逃さないつもりだ。

    クラブはカタール・スターズ・リーグへの加入を条件にオファーを提示。アル・ライヤンは名門クラブの一つで、元ドルトムントのスターにプロジェクトの顔としての活躍を期待している。




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    ユナイテッドでの苦難の時期

    サンチョは2021年夏、7300万ポンドの移籍金でマンチェスター・ユナイテッドに加入したが、どの監督の下でもスタメンを確固たるものにできなかった。

    クラブとの関係は悪化の一途をたどり、最終的にはボルシア・ドルトムント、チェルシー、アストン・ヴィラへレンタル移籍した。確かな才能を持ちながら、ロンドン生まれのウインガーはプレミアリーグの戦術的要求に適応できずにいた。

  • ヴィラでの端役

    2025-26シーズン、サンチョはアストン・ヴィラへレンタル移籍。クラブにとって歴史的なシーズンとなったが、彼は控えとしての役割だった。ウナイ・エメリ監督率いるチームがヨーロッパリーグ制覇に貢献したものの、先発は39試合中18試合にとどまった。


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  • Jadon SanchoGetty Images

    利益相反と今後の展望

    アル・ライヤンからのオファーが浮上した。サンチョはドイツへの“思い入れのある復帰”も噂される時期と重なっている。ボルシア・ドルトムントは完全移籍での再獲得に興味があるとされ、彼が活躍した馴染みのリーグで再起の舞台を提供する可能性がある。

    カタール・スターズ・リーグに移籍すれば、サンチョは中東で挑戦する欧州スターの仲間入りを果たす。アル・ライヤンにとって、彼のような選手を獲得することは、国内リーグ制覇への強い意思を示すことになる。

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