ジャドン・サンチョ、マンチェスター・ユナイテッド退団後、アル・ライヤンからフリー移籍のオファーを受ける

『Foot Mercato』によると、元マンチェスター・ユナイテッドFWサンチョは、カタール・アル・ライヤンから熱烈なオファーを受けている。

26歳のサンチョはマンチェスター・ユナイテッドとの契約が満了しフリーエージェントとなっており、アル・レイヤンはそのチャンスを逃さないつもりだ。

クラブはカタール・スターズ・リーグへの加入を条件にオファーを提示。アル・ライヤンは名門クラブの一つで、元ドルトムントのスターにプロジェクトの顔としての活躍を期待している。











