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ジャドン・サンチョ、ブンデスリーガに衝撃的な復帰か？！ ボルシア・ドルトムントが元ウインガーの再獲得に向け、驚きの動きを見せている
ドルトムント、3度目の再会を計画
ドルトムントは、今夏にフリーエージェントとなるサンチョを再獲得する計画を立てている。アストン・ヴィラにレンタル移籍中のこの26歳のウインガーは、マンチェスター・ユナイテッドでのキャリアに終止符を打とうとしている。2021年に7300万ポンド（8500万ユーロ／9700万ドル）という巨額でオールド・トラッフォードに移籍したサンチョは、欧州で最も恐れられるアタッカーの一人としての調子を取り戻すのに苦戦している。 シグナル・イドゥナ・パークでの3度目の在籍は、2017年から2021年にかけてのブレイクと、2023-24シーズン後半の短期間ながら実り多いレンタル復帰に続くことになる。ドルトムントの首脳陣は、このイングランド代表選手が本来の調子を取り戻す手助けができると確信している。
ケールが社内の啓発活動を主導している
英紙『タイムズ』の報道によると、ドルトムントのスポーツディレクター、セバスティアン・ケールがサンチョの復帰を最も強く推し進めている人物として浮上している。ニコ・コヴァチ監督は当初、従来のウインガーの起用から距離を置いていたが、戦術哲学の変化を受けて、この獲得を承認したと報じられている。 クラブ内部では、この移籍を「見返りの大きい賭け」と捉えているが、金銭面での条件が大きな障壁となっている。サンチョは現在、マンチェスターで年間約1500万ポンドの年俸を得ており、ドルトムントにはこの金額を提示する余裕がない。移籍を成立させるため、クラブは数名の主力選手の契約を満了させることを決定し、年間給与予算から約2100万ポンドを捻出することにした。
「夢」から「スケープゴート」へ
2021年の移籍以来、サンチョの道のりは困難に満ちていた。マンチェスター・ユナイテッドでは自ら「夢が叶った」と語っていたが、やがてエリック・テン・ハグ監督との不和が公然の物となった。2023年、テン・ハグ監督はトレーニングでのパフォーマンスを理由にサンチョをベンチ外としたことで知られており、これに対しサンチョは削除されたSNSの投稿で、自分が「スケープゴート」にされていると主張した。 その後の移籍先でも定位置を確保できず、チェルシーに至っては、レンタル期間終了後の完全移籍義務を回避するため、500万ポンドの買取り条項を行使したほどだ。ドイツでの過去の在籍期間中に158試合で53ゴールを記録していることから、ノルトライン＝ヴェストファーレン州への復帰こそが、彼にとって安定を得られる最良の機会となるだろう。
再建は賃金にかかっている
この移籍が成立するかどうかは、ドルトムントの再建に加わるために大幅な減俸を受け入れるというサンチョの意思に完全に左右される。過去5シーズンでリーグ戦121試合に出場し、わずか14得点にとどまったことでプレミアリーグからの関心は薄れているが、BVBにはチャンピオンズリーグ出場という魅力と、スタメン起用が保証されているという利点がある。 サンチョは、6月に自身のキャリアを左右する決断を下す前に、ヴィラ・パークでのレンタル移籍の残り数週間を乗り切らなければならない。サンチョをフリー移籍で獲得できれば、ドルトムントにとって大きな成果となるだろう。そして、来シーズンの国内制覇を目指すチームに彼が復帰する可能性も出てくる。
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