ジャドン・サンチョ、ブンデスリーガに衝撃的な復帰か？！ ボルシア・ドルトムントが元ウインガーの再獲得に向け、驚きの動きを見せている

2021年の移籍以来、サンチョの道のりは困難に満ちていた。マンチェスター・ユナイテッドでは自ら「夢が叶った」と語っていたが、やがてエリック・テン・ハグ監督との不和が公然の物となった。2023年、テン・ハグ監督はトレーニングでのパフォーマンスを理由にサンチョをベンチ外としたことで知られており、これに対しサンチョは削除されたSNSの投稿で、自分が「スケープゴート」にされていると主張した。 その後の移籍先でも定位置を確保できず、チェルシーに至っては、レンタル期間終了後の完全移籍義務を回避するため、500万ポンドの買取り条項を行使したほどだ。ドイツでの過去の在籍期間中に158試合で53ゴールを記録していることから、ノルトライン＝ヴェストファーレン州への復帰こそが、彼にとって安定を得られる最良の機会となるだろう。