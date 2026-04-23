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ジャドン・サンチョ、ドルトムント3度目の移籍に前向き。コヴァチ監督がユナイテッドの戦力外獲得を容認。
BVBへの復帰の可能性
サンチョとドルトムントの縁に新展開だ。スカイ・スポーツによると、26歳のサンチョは今夏、黒と黄のユニフォームに復帰する意向を示した。現在はアストン・ヴィラにレンタル中で、マンチェスター・ユナイテッドとの契約は残り数か月だ。
ドルトムント首脳陣はルール地方への復帰を検討中で、ニコ・コヴァチ監督はすでに承認している。
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具体的な協議と世界的な関心
サンチョには世界中のクラブから多数のオファーがあるが、彼は慣れ親しんだ環境への復帰を希望している。ブンデスリーガの強豪クラブは、移籍を判断するに必要な情報を既に揃えている。
サンチョは2017～2021年にドルトムントで頭角を現し、7300万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドへ移籍。プレミアリーグに適応できず、2023-24後半戦にBVBへレンタルされ、チャンピオンズリーグ決勝進出に貢献した。
BVBを離れての苦闘
サンチョの才能は疑いがないが、最近の成績を見ると自信を取り戻す必要がある。 現在アストン・ヴィラにレンタル移籍中で、33試合で1ゴール3アシストと低調だ。ドルトムント初期の137試合で114ゴール関与という実績とは対照的である。2024-25シーズンにチェルシーへレンタルされた際も、パフォーマンスは安定しなかった。
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ボールはドルトムント側にある
ボルシア・ドルトムントにとって、サンチョのような実力者をフリー移籍で獲得できるのは好機だ。26歳のウインガーはキャリアの全盛期を迎えつつある。経営陣は、フリー移籍の低リスクがプレミアリーグでの不振を上回るかを判断する必要がある。
実現すれば3度目の加入となり、選手とファンとの絆もさらに深まるだろう。コヴァチ監督の了承は得ており、クラブは手続き上の残るハードルを超えれば、2026-27シーズンへの戦力強化を果たす。