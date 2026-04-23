サンチョには世界中のクラブから多数のオファーがあるが、彼は慣れ親しんだ環境への復帰を希望している。ブンデスリーガの強豪クラブは、移籍を判断するに必要な情報を既に揃えている。

サンチョは2017～2021年にドルトムントで頭角を現し、7300万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドへ移籍。プレミアリーグに適応できず、2023-24後半戦にBVBへレンタルされ、チャンピオンズリーグ決勝進出に貢献した。