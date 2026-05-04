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ジャドン・サンチョは「マンチェスター・ユナイテッド史上最も期待外れの補強」と呼ばれ、ルイ・サハは7300万ポンドで獲得したこのウインガーが才能を無駄にしていると批判した。
サンチョのマンチェスター・ユナイテッドでの不振
2021年、マンチェスター・ユナイテッドはボルシア・ドルトムントからサンチョを7300万ポンドで獲得し、大きな期待が寄せられた。 ドイツでは欧州屈指の得点力を誇ったが、プレミアリーグでは苦戦。ユナイテッドでの83試合で12得点にとどまり、エリック・テン・ハグ前監督との対立、ドルトムントへの一時復帰、チェルシーとアストン・ヴィラへのレンタル移籍など、波乱の時期を送った。
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サハ、サンチョの秘めた可能性について語る
ベトビクターの取材に答えたサハは、ブンデスリーガで高評価だった加入時の期待に比べ、このウイングのインパクトが不足していると指摘した。また、元マンチェスター・ユナイテッドFWは、この移籍が選手にもクラブにもなぜうまくいかなかったのか、今も説明が難しいと認めた。
「ジャドン・サンチョはマンチェスター・ユナイテッド史上、最も期待外れな補強だった。ボルシア・ドルトムントでの活躍から大きな期待が寄せられたが、何が起きたのか分からないままベストを発揮できなかった。マーカス・ラッシュフォード同様、彼にも新しいスタートが必要だ」と語った。
マンチェスター・ユナイテッドの高額移籍の失敗例にサンチョがいる。
サンチョが苦戦している時期と、マンチェスター・ユナイテッドがイングランドサッカー界の頂点へ返り咲くため巨額を投資した時期は重なる。だがサハは、サンチョが才能を無駄にしていると指摘する。
さらに「プロになれたのは幸運だ。怪我が多くても、サンチョの年齢と才能があれば、彼と同じ試合数に出場したかった。何でもできる選手なので、オールド・トラッフォードで輝いてほしかった。あれほど才能があるのに多くの試合を無駄にしているのは残念だ」と語った。
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サンチョの今後はどうなるのか？
現在26歳のサンチョはアストン・ヴィラへレンタル移籍中だが、全大会通算36試合で1得点と結果を残せていない。 マンチェスター・ユナイテッドとの契約は今夏で満了のため、放出が確実視されている。ヴィラは来季CL出場権とEL決勝進出を争っており、サンチョは残りの試合で出場して移籍先を探すつもりだ。