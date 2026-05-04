サンチョが苦戦している時期と、マンチェスター・ユナイテッドがイングランドサッカー界の頂点へ返り咲くため巨額を投資した時期は重なる。だがサハは、サンチョが才能を無駄にしていると指摘する。

さらに「プロになれたのは幸運だ。怪我が多くても、サンチョの年齢と才能があれば、彼と同じ試合数に出場したかった。何でもできる選手なので、オールド・トラッフォードで輝いてほしかった。あれほど才能があるのに多くの試合を無駄にしているのは残念だ」と語った。