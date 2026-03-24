Goal.com
ライブ
Aston Villa v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

翻訳者：

ジャドン・サンチョはボルシア・ドルトムントに復帰する可能性がある。ローマが獲得を希望していた。

ボルシア・ドルトムント
ジェイドン・サンチョ
移籍情報
マンチェスター・ユナイテッド
アストン・ヴィラ
ローマ

アストン・ヴィラにレンタル移籍中のこのイングランド人FWは、マンチェスター・ユナイテッドとの契約が満了を迎えようとしている。

ボルシア・ドルトムントは、ジャドン・サンチョをドイツに呼び戻したいと考えている


このイングランド人FWは、2017年から2021年まで（マンチェスター・シティから2100万ユーロで加入し、マンチェスター・ユナイテッドへ8500万ユーロで移籍）同クラブでプレーしたほか、2024年1月から6月まではレンタル移籍でプレーしており、通算158試合に出場して53ゴール、67アシストを記録している。


  • 2000年生まれのサンチョはマンチェスター・ユナイテッドとの契約が今年6月30日に満了し、フリーエージェントとなる。


    昨夏の移籍市場でローマとの交渉まとまらなかった後、今シーズンはアストン・ヴィラへレンタル移籍しており、これまでに31試合に出場し、1ゴール3アシストを記録している。


    • 広告