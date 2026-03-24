ジャドン・サンチョはボルシア・ドルトムントに復帰する可能性がある。ローマが獲得を希望していた。

ボルシア・ドルトムントは、ジャドン・サンチョをドイツに呼び戻したいと考えている。





このイングランド人FWは、2017年から2021年まで（マンチェスター・シティから2100万ユーロで加入し、マンチェスター・ユナイテッドへ8500万ユーロで移籍）同クラブでプレーしたほか、2024年1月から6月まではレンタル移籍でプレーしており、通算158試合に出場して53ゴール、67アシストを記録している。



