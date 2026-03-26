マルコ・ロイス（36）は、ジャドン・サンチョ（26）がボルシア・ドルトムントに再び復帰するという憶測にさらに拍車をかけた。
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ジャドン・サンチョのBVBへの劇的な復帰には、著名な支持者がいる
『Sport Bild』紙の取材に対し、BVBのレジェンドは次のように語った。「まず何よりも、ジェイドンには自分が再び居心地の良さを感じ、本来のプレーを取り戻せる場所を探すべきだとアドバイスしたい。もしそれがBVBであれば、彼にとってもドルトムントにとっても良いことだ！」
2017年から2021年、そして2024年の前半にサンチョのチームメイトだったロイスは、彼の特別な資質を次のように強調した。「直感的に、そして窮地においてこれほど優れた判断を下せる選手とプレーしたことは、めったにない。」
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ドルトムントはサンチョの復帰を希望しているが、どんな代償を払ってもというわけではない
ここ数日、この攻撃的選手の再加入について議論が交わされている。ドイツ紙『Bild』の情報によると、ボルシア・ドルトムント（BVB）、とりわけハンス＝ヨアヒム・ヴァッツェ会長は関心を示しているものの、一定の条件付きであるという。具体的には、移籍金がかからない移籍であるにもかかわらず、サインボーナスは支払わず、選手には最大500万ユーロの年俸に加え、ボーナスを提示する方針だという。
サンチョは2017年にマンチェスター・シティのユースからドルトムントに移籍し、2018年からはレギュラーとして定着した。2021年には移籍金8500万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドに移籍したが、同クラブでは決して本領を発揮することはなかった。 2024年冬、彼はBVBへ半年間のレンタル移籍で復帰した。その後、マンチェスター・ユナイテッドは彼をチェルシーFCへ1年間のレンタル移籍させた。契約最終年、彼は再びレンタル移籍となり、今回はアストン・ヴィラへ移籍した。プレミアリーグ4位のチームで、彼は31試合に出場したが、わずか1ゴール、3アシストにとどまっている。
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ロイスは米国残留も視野に入れている
サンチョと親しい関係にあるとされるロイスは、2024年にLAギャラクシーに移籍した。同クラブとの契約は2027年末まで残っている。現役引退後は、BVBのブランドアンバサダーとして活動する予定だ。しかし、スポーツ・ビルト紙の取材に対し、彼は米国に長期滞在することも考えられるとほのめかした。
ロイスは次のように語った。「今のところ、家族としてここでとても快適に過ごしています。現役引退後もここに住み続けるかどうかは様々な要因に左右されますが、基本的には、もっと長く滞在することも考えられるでしょう。」
ジャドン・サンチョ：2025/26シーズンの成績
使用例
31
得点
1
アシスト
3
出場時間
1,520