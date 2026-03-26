ジャドン・サンチョのBVBへの劇的な復帰には、著名な支持者がいる

ここ数日、この攻撃的選手の再加入について議論が交わされている。ドイツ紙『Bild』の情報によると、ボルシア・ドルトムント（BVB）、とりわけハンス＝ヨアヒム・ヴァッツェ会長は関心を示しているものの、一定の条件付きであるという。具体的には、移籍金がかからない移籍であるにもかかわらず、サインボーナスは支払わず、選手には最大500万ユーロの年俸に加え、ボーナスを提示する方針だという。

サンチョは2017年にマンチェスター・シティのユースからドルトムントに移籍し、2018年からはレギュラーとして定着した。2021年には移籍金8500万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドに移籍したが、同クラブでは決して本領を発揮することはなかった。 2024年冬、彼はBVBへ半年間のレンタル移籍で復帰した。その後、マンチェスター・ユナイテッドは彼をチェルシーFCへ1年間のレンタル移籍させた。契約最終年、彼は再びレンタル移籍となり、今回はアストン・ヴィラへ移籍した。プレミアリーグ4位のチームで、彼は31試合に出場したが、わずか1ゴール、3アシストにとどまっている。