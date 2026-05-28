サンチョは2017年、マンチェスター・シティを離れボルシア・ドルトムントへ移籍し、安全地帯から踏み出す勇気ある決断をした。ドイツでトップチームでブレイクし、BVBでは137試合で50得点を挙げた。

2018年にイングランド代表デビューし国際的に評価されたものの、クラブでの不調で代表キャップは23にとどまる。トーマス・トゥヘル監督が率いた2026年W杯代表に選ばれる可能性は最初からなかった。

理由は、アストン・ヴィラへのレンタル移籍でも輝きを取り戻せなかったためだ。2025年にチェルシーでカンファレンスリーグを制し、ヨーロッパリーグ優勝も経験したが、ヴィラでは39試合で1ゴール3アシストにとどまった。

2025-26シーズンもスタメンは少なく、ウナイ・エメリ監督は他の選手を起用した。完全移籍の可能性は依然として不透明だ。