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ジャドン・サンチョのプレミアリーグ挑戦は終わるのか？元アストン・ヴィラDFが、7300万ポンドで加入したウインガーのレンタル不振を振り返り、次なる移籍先を予測する。
サンチョの記録：チェルシーとアストン・ヴィラでの苦難のレンタル移籍
サンチョは2017年、マンチェスター・シティを離れボルシア・ドルトムントへ移籍し、安全地帯から踏み出す勇気ある決断をした。ドイツでトップチームでブレイクし、BVBでは137試合で50得点を挙げた。
2018年にイングランド代表デビューし国際的に評価されたものの、クラブでの不調で代表キャップは23にとどまる。トーマス・トゥヘル監督が率いた2026年W杯代表に選ばれる可能性は最初からなかった。
理由は、アストン・ヴィラへのレンタル移籍でも輝きを取り戻せなかったためだ。2025年にチェルシーでカンファレンスリーグを制し、ヨーロッパリーグ優勝も経験したが、ヴィラでは39試合で1ゴール3アシストにとどまった。
2025-26シーズンもスタメンは少なく、ウナイ・エメリ監督は他の選手を起用した。完全移籍の可能性は依然として不透明だ。
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プレミアリーグでサンチョの姿を見るのは、これが最後になるのだろうか？
サンチョは移籍金7300万ポンド（9800万ドル）でマンチェスター・ユナイテッドへ加入したが、公式戦12得点を挙げるにとどまり評価は急落。プレミアリーグのピッチからしばらく姿を消すのか。
この疑問を元アストン・ヴィラDFハットンにぶつけると、Uudet Kasinotとの独占インタビューでこう語った。「そうかもしれない。彼には厳しい状況だ。私は選手として彼をとても気に入っている。
ドルトムント時代は間違いなく傑出していた。確かな技術で1対1を突破し、チャンスを作っていた。だが最近はそれが見られない。
マンチェスター・ユナイテッドでの失敗や自信の喪失が原因かもしれない。今季ヴィラでは時折才能を見せたが、移籍金や年俸が障害になっている可能性もある。
「だから、ヨーロッパのどこかのクラブへのさらなるレンタル移籍になるのか、様子を見守るしかない。彼があのレベルにまだ達していないのは残念だ。」
移籍の動向：ヴィラは完全移籍を検討しているのか？
エメリ監督はサンチョの将来についてほとんど語っていない。移籍市場が開く前に、関係者は皆、重要な決断を下さねばならず、自身の立場を明確にしたいと望んでいる。
サンチョの将来について問われたビジャレアルのスペイン人監督は「各選手の状況を熟考し、分析する。決定は下すが、まだその段階ではない。我々は野心的で、これまでのすべてが来季の成長に重要だ。来季に向けて向上したいだけだ。下す決断もその方向性に基づく」と語った。
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マンチェスター・ユナイテッドが契約オプションを行使し、移籍金を要求する見通し
サンチョのオールド・トラッフォードでの契約は数週間後に満了し、フリーエージェントになる予定だった。しかしユナイテッドは12カ月の延長オプションを行使し、移籍金を得る方針だ。
ヴィラがサンチョのパフォーマンスを評価し、2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ復帰計画に彼を組み込むかはまだ不明だ。ドルトムントへの3度目の復帰も噂され、欧州の複数クラブが関心を示している。