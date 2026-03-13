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ジャドン・サンチョにとってのマンチェスター・ユナイテッド復帰への希望の光か？マイケル・キャリックが疎外されたウインガーの「才能」を称賛し、アストン・ヴィラへのレンタル移籍後の意外な復帰を示唆
サンチョに復活の兆し？
「サッカーの世界では、何にも驚かないよ。今回の件もそういうことの一つだと思う。 クラブに加入しても、うまくいくこともあれば、そうでもないこともある。それは自然なことで、どのクラブでも起こり得ることだ。ジャドン・サンチョには才能がある。だからこそ、彼はこのクラブに来たわけだし、本当に素晴らしいプレーを見せた瞬間もあった。理由は何であれ、私には分からない。ここを離れていた期間があったからな」と、キャリックは記者会見で説明した。
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マンチェスターを離れて勢いを増す
キャリックは、ウナイ・エメリ監督の下でこのウインガーが定期的に出場機会を得ていることの重要性を指摘し、「今後どうなるか」については、マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣の間でまだ議論の余地があることを示唆した。
「彼は最終的にアストン・ヴィラに落ち着いたが、ボルシア・ドルトムントでも明らかに良い時期を過ごしていた。チャンピオンズリーグの決勝にも出場しているのだから、間違いなく才能がある。今シーズンは多くの試合に出場しており、その点は彼を称賛すべきだ。彼は確実にインパクトを与えているし、多くの試合に出場している。今後どうなるか、そして我々がどう進むかについては、ただ様子を見守るしかないだろう」とキャリックは付け加えた。
サンチョ、オールド・トラッフォードでの一戦を欠場
サンチョは、今週日曜日にオールド・トラッフォードで行われるアストン・ヴィラの遠征戦を欠場することになる。プレミアリーグのレンタル移籍規定により、選手は所属クラブとの対戦が厳格に禁止されているため、このウイングはマンチェスター・ユナイテッド戦に出場できない。
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ロジャースの急成長
サンチョの去就が依然として話題となっている中、キャリックは自身がよく知るアストン・ヴィラのもう一人のスター、モーガン・ロジャースを称賛する時間も取った。PFA年間最優秀若手選手賞を受賞したロジャースは、2024年1月にキャリックが指揮を執るミドルズブラを離れて以来、目覚ましい変貌を遂げている。 「彼には常に、将来何ができるか、そしてその資質やボール運びの仕方、左足でも右足でもプレーできること、チャンスを作り出しゴールを決める能力、そして身体能力の高さといった面で、大きな可能性が見て取れた。だから、最初に彼を獲得した時から、そこには多くの要素があったんだ」と彼は続けた。
「しかし、彼がこれほどまでに活躍し、これほどのインパクトを与えるようになるとは、おそらく私の予想以上だったし、モーガン本人にとっても予想以上だっただろう。それでも、彼の活躍を見るのは素晴らしいことだ。彼がこれほど好調なのは見ていて楽しい。対戦相手として彼と対峙するのはまた別の話だが。とはいえ、彼は良い人間で、一緒に仕事をするのも楽しい。だから、彼がこれほど成功していることを心から喜んでいる。」
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