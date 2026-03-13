ジャドン・サンチョにとってのマンチェスター・ユナイテッド復帰への希望の光か？マイケル・キャリックが疎外されたウインガーの「才能」を称賛し、アストン・ヴィラへのレンタル移籍後の意外な復帰を示唆

サンチョの去就が依然として話題となっている中、キャリックは自身がよく知るアストン・ヴィラのもう一人のスター、モーガン・ロジャースを称賛する時間も取った。PFA年間最優秀若手選手賞を受賞したロジャースは、2024年1月にキャリックが指揮を執るミドルズブラを離れて以来、目覚ましい変貌を遂げている。 「彼には常に、将来何ができるか、そしてその資質やボール運びの仕方、左足でも右足でもプレーできること、チャンスを作り出しゴールを決める能力、そして身体能力の高さといった面で、大きな可能性が見て取れた。だから、最初に彼を獲得した時から、そこには多くの要素があったんだ」と彼は続けた。

「しかし、彼がこれほどまでに活躍し、これほどのインパクトを与えるようになるとは、おそらく私の予想以上だったし、モーガン本人にとっても予想以上だっただろう。それでも、彼の活躍を見るのは素晴らしいことだ。彼がこれほど好調なのは見ていて楽しい。対戦相手として彼と対峙するのはまた別の話だが。とはいえ、彼は良い人間で、一緒に仕事をするのも楽しい。だから、彼がこれほど成功していることを心から喜んでいる。」