BVBはパリ・サンジェルマンのイブラヒム・ムバイェに接触し、夏の移籍への意向を探ったとされる。ムバイェはW杯でセネガル代表として全4試合に出場し、グループリーグ初戦のフランス戦でゴールを決めた。 PSGではレギュラーではないが、昨季リーグ・アンで998分出場し3ゴール2アシストを記録した。

ただし、2028年まで契約が残る18歳であり、PSGがレンタル移籍に応じない限り割安とは言えない。

ここまでBVBは、CBジョアン・ガドゥ、左SBカウア・プラテス、MFジャスティン・レルマと、注目度の高い若手を3人補強。一方、ニクラス・ズーレ（現役引退）、ユリアン・ブラント（契約満了）、サリフ・オズカン（ベシクタシュ移籍）のベテランが退団した。

リッケン氏は移籍市場が閉じるまでに「1、2、3件の本当に良い移籍」を実現すると表明。サンチョに加え、フィスニック・アスラニ（ホッフェンハイム）、ニコロ・トレソルディ（クラブ・ブルッヘ）、コンスタンティノス・カレツァス（KRCゲンク）の名前も挙がっている。

サンチョはドルトムントからマンチェスター・ユナイテッドへ8500万ユーロの移籍金で移籍した後、苦難の時期を過ごした。レッドデビルズでは目立った活躍がなく、エリック・テン・ハグ監督との不和で出場停止となり、リザーブチームに追いやられた。 その後チェルシー、アストン・ヴィラへレンタルされたが、いずれも成功とはいかなかった。ヴィラではチェルシー時代に続き2度目の欧州大会制覇を経験したが、ヨーロッパリーグ制覇での貢献度は低かった。

公式戦39試合で1ゴール3アシストにとどまり、出場機会は限定的だった。このためヴィラは完全移籍を見送った。