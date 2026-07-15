契約案では、サンチョが絶対条件を満たすことが求められている。スポーツディレクターのオーレ・ブック氏とスポーツ担当マネージングディレクターのラース・リッケン氏は、サンチョがマンチェスター・ユナイテッド時代の高額契約とは異なり、成績連動型の契約に合意することを期待している、と『Bild』紙が報じた。
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ジャドン・サンチョが再びドルトムントへ？ BVBは移籍計画を明確に持っているようだ。
BVB首脳陣はサンチョに最大500万ユーロの提示を検討。契約金やサインボーナスはなし。本人は金銭的損失を受け入れ、ドルトムント復帰に前向きだ。同地では全盛期を過ごし、半年間のレンタルでも好印象を残した。
ブックとリッケンはヴィランズでのサンチョの試合を直接観戦し、春にはスカウトも派遣された。BVB内部ではニコ・コヴァチ監督の下でサンチョが復活できると確信しており、ファン人気が判断材料の一つになったという。
現時点では本人との接触はなし。2度目の復帰への過度な期待を避けるためだ。バルセロナ移籍が噂されるアデイエミの後任が未決定の場合、夏にサンチョを“土壇場の掘り出し物”として獲得する計画という。
- Getty Images
BVBがPSGの若手選手獲得へ
BVBはパリ・サンジェルマンのイブラヒム・ムバイェに接触し、夏の移籍への意向を探ったとされる。ムバイェはW杯でセネガル代表として全4試合に出場し、グループリーグ初戦のフランス戦でゴールを決めた。 PSGではレギュラーではないが、昨季リーグ・アンで998分出場し3ゴール2アシストを記録した。
ただし、2028年まで契約が残る18歳であり、PSGがレンタル移籍に応じない限り割安とは言えない。
ここまでBVBは、CBジョアン・ガドゥ、左SBカウア・プラテス、MFジャスティン・レルマと、注目度の高い若手を3人補強。一方、ニクラス・ズーレ（現役引退）、ユリアン・ブラント（契約満了）、サリフ・オズカン（ベシクタシュ移籍）のベテランが退団した。
リッケン氏は移籍市場が閉じるまでに「1、2、3件の本当に良い移籍」を実現すると表明。サンチョに加え、フィスニック・アスラニ（ホッフェンハイム）、ニコロ・トレソルディ（クラブ・ブルッヘ）、コンスタンティノス・カレツァス（KRCゲンク）の名前も挙がっている。
サンチョはドルトムントからマンチェスター・ユナイテッドへ8500万ユーロの移籍金で移籍した後、苦難の時期を過ごした。レッドデビルズでは目立った活躍がなく、エリック・テン・ハグ監督との不和で出場停止となり、リザーブチームに追いやられた。 その後チェルシー、アストン・ヴィラへレンタルされたが、いずれも成功とはいかなかった。ヴィラではチェルシー時代に続き2度目の欧州大会制覇を経験したが、ヨーロッパリーグ制覇での貢献度は低かった。
公式戦39試合で1ゴール3アシストにとどまり、出場機会は限定的だった。このためヴィラは完全移籍を見送った。
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