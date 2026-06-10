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ジャドン・サンチョがマンチェスター・ユナイテッドを正式に退団。クラブは12得点を挙げたウインガーについて短く声明を発表した。
サンチョのキャリアは幕を閉じた。
マンチェスター・ユナイテッドは残留選手リストをプレミアリーグに提出し、数名の注目選手のクラブでのキャリアが終了した。サンチョの退団は7300万ポンド超を投じた長期にわたる騒動の終結を意味する。この移籍は高額な失敗に終わり、彼は調子の波に苦しみ、前体制とも折り合いが悪かった。カゼミーロとタイレル・マラシアの退団も確認されている。
クラブは声明で「サンチョは2021年に加入し、2023年のカラバオ・カップ制覇に貢献した。ドルトムント、チェルシー、アストン・ヴィラへのレンタルを含め、通算83試合に出場した」と発表した。
「クラブはカゼミーロ、タイレル、ジャドンに感謝し、今後の活躍を祈っている」
5年間で公式戦12得点6アシストにとどまった26歳のフォワードは、新天地での再出発を目指す。
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「最も期待外れだった補強」
サンチョのオールド・トラッフォードでの活躍は、元選手たちから激しい批判を浴びている。特にルイ・サハは、この26歳の選手を「マンチェスター・ユナイテッド史上、最も期待外れだった補強」と評した。サハは、サンチョがイングランドで結果を出せないことに戸惑いを隠せず、「ボルシア・ドルトムントで見せていたレベルを考えると、彼は並外れた才能の持ち主で非常に有望だった。それが謎だ」と語った。
さらに、サンチョが多くの試合に出場しながら結果を出せなかったことを嘆き、「彼ほどの才能があれば、もっと活躍できていたはずだ。驚くべきプレーができる選手だけに、あれだけのチャンスを無駄にしたのは残念だ」と語った。
ドルトムント復帰の可能性は？
プレミアリーグでは苦戦しているものの、サンチョはドイツ国内では依然として高く評価されている。2021年以降停滞するキャリアを再起させるため、このウインガーはボルシア・ドルトムントへの3度目の復帰に前向きだという。ニコ・コヴァチ監督も移籍にゴーサインを出したとされる。
サンチョにとって最も成功した時期はシグナル・イドゥナ・パークでの在籍期間であり、最初の在籍時にはわずか137試合で114ゴールに関与した。また、2024年にはレンタル移籍でクラブに復帰し、ウェンブリーでのチャンピオンズリーグ決勝進出に貢献した。ブンデスリーガへの復帰は、2021年後半以来イングランド代表から遠ざかっている彼にとって、代表復帰に必要な自信を取り戻すきっかけとなる可能性がある。
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オールド・トラッフォードの大掃除
マンチェスター・ユナイテッドは財政健全化とトップチーム再編のため、サンチョ以外にも大物を放出する。ベテランMFカゼミーロとSBマラシアも契約満了で退団。カゼミーロはレアル・マドリードから加入し、4シーズンでカラバオ・カップとFAカップ制覇に貢献した。
2022年にフェイエノールトから加入したマラシアは、怪我で出場が50試合にとどまり、契約満了で退団する。クラブはスポーツ部門の新体制へ移行中で、サンチョやカゼミーロの高額年俸を放出することで、次期補強に向けた給与キャップに余裕が生まれる。