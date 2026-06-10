ジャドン・サンチョがマンチェスター・ユナイテッドを正式に退団。クラブは12得点を挙げたウインガーについて短く声明を発表した。

マンチェスター・ユナイテッドは残留選手リストをプレミアリーグに提出し、数名の注目選手のクラブでのキャリアが終了した。サンチョの退団は7300万ポンド超を投じた長期にわたる騒動の終結を意味する。この移籍は高額な失敗に終わり、彼は調子の波に苦しみ、前体制とも折り合いが悪かった。カゼミーロとタイレル・マラシアの退団も確認されている。

クラブは声明で「サンチョは2021年に加入し、2023年のカラバオ・カップ制覇に貢献した。ドルトムント、チェルシー、アストン・ヴィラへのレンタルを含め、通算83試合に出場した」と発表した。

「クラブはカゼミーロ、タイレル、ジャドンに感謝し、今後の活躍を祈っている」

5年間で公式戦12得点6アシストにとどまった26歳のフォワードは、新天地での再出発を目指す。