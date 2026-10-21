エマヌエレ・ジャッケリーニは、ユヴェントスなどでプレーした元選手で、現在は解説者を務める。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで、ユヴェントスの危機的な状況について語った。「おそらく、この20年で最も厳しく、最も低迷している時期の一つだと思う。モッタとトゥドールの時期を除けば、最初の7試合で獲得した勝ち点は、過去のシーズンよりさらに少ないように思う。ラツィオ戦の敗北によって、順位だけでなく、チームを取り巻く雰囲気もさらに重くなったと言える。これまでのどの敗戦とも違う負け方だったからだ」
AFP
翻訳者：
ジャッケリーニ「ユヴェントスにはロッカールームでの殴り合いが必要だ。過去20年で最も低迷した局面の一つだ」
ジャッケリーニは続ける。「元選手として言うが、ここまで低迷したときは、私に言わせれば、チームにとって正しいのは、監督抜きでロッカールームにこもり、あらゆることを話し合い、2人が殴り合いになるほどぶつかることだ。一方がもう一方を気に入らないこともあるだろうからね。だが、その後は全員がもう一段力を発揮できるかもしれない。だから私としては、スパレッティを解任する前に、チームも自省すべきだと思う。現状を直視し、全員がもう少し自分の問題として受け止め、それぞれが責任を負うべきだ。そうなればスパレッティにも弁解の余地はなくなる。現時点では、責任は自分だけでなく選手にもあると言えるからね」
コンテについては？「勝ちたいなら、コンテを迎えて間違いはない。ただし、その反面、彼の要求に応えなければならない」
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