ジャッケリーニは続ける。「元選手として言うが、ここまで低迷したときは、私に言わせれば、チームにとって正しいのは、監督抜きでロッカールームにこもり、あらゆることを話し合い、2人が殴り合いになるほどぶつかることだ。一方がもう一方を気に入らないこともあるだろうからね。だが、その後は全員がもう一段力を発揮できるかもしれない。だから私としては、スパレッティを解任する前に、チームも自省すべきだと思う。現状を直視し、全員がもう少し自分の問題として受け止め、それぞれが責任を負うべきだ。そうなればスパレッティにも弁解の余地はなくなる。現時点では、責任は自分だけでなく選手にもあると言えるからね」





コンテについては？「勝ちたいなら、コンテを迎えて間違いはない。ただし、その反面、彼の要求に応えなければならない」



