試合を前に、ランパードはチームの最近の奮闘を称え、前回のノッティンガム・フォレスト戦で挙げたアウェーでの勝利を次につなげる重要性を強調した。

ランパードは『スカイ・スポーツ』に対し、「勢いは大事な言葉だし、それを維持したい。あの勝利は大きく感じられた。勝ててよかった。毎試合見せなければならないものを示せた。もっと良くなれるし、休止期間に入る前に勝てたのはよかった」と語った。また、合流が遅れた選手がチームに馴染むには時間が必要で、チームが難しさに直面していたことも認めた。