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ジャック・ルドニのPK弾で、コヴェントリー・シティがニューカッスルとのプレミアリーグのホーム戦で25年ぶりに得点
PKで歴史を刻む
コヴェントリーはニューカッスルとの一戦で、開始わずか6分に予想外の先制点を奪った。ボールタッチが大きくなったところで、ルーカス・ホルニチェクがペナルティーエリア内でシディキ・シェリフを不用意に倒し、PKを与えた。キッカーを務めたルドニは自信を持ってGKの逆を突き、ゴール下隅に決めた。コヴェントリーにとって、トップリーグのホームゲームでの得点は、2001年4月のサンダーランド戦でジョン・ハートソンが決めて以来となる。スタジアムは大歓声に包まれ、ホームチームは待望の勢いを得た。
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ランパード、勢いの重要性を強調
試合を前に、ランパードはチームの最近の奮闘を称え、前回のノッティンガム・フォレスト戦で挙げたアウェーでの勝利を次につなげる重要性を強調した。
ランパードは『スカイ・スポーツ』に対し、「勢いは大事な言葉だし、それを維持したい。あの勝利は大きく感じられた。勝ててよかった。毎試合見せなければならないものを示せた。もっと良くなれるし、休止期間に入る前に勝てたのはよかった」と語った。また、合流が遅れた選手がチームに馴染むには時間が必要で、チームが難しさに直面していたことも認めた。
シェリフ、リーグ戦初先発の機会を与えられる
PKを獲得したのはシェリフだった。夏の間、コンディションの問題に苦しんだシェリフは、この試合でプレミアリーグ初先発を果たした。ランパードは、プレシーズンの準備が思うように進まなかった中でも、シェリフが練習に懸命に取り組んできたことをすぐに評価した。
シェリフを先発起用した判断について、ランパードはこう付け加えた。「厳しい夏を過ごし、十分に練習できないまま合流したが、コンディション面で進歩を見せている。今は我々と一緒に練習し、適応しているところだ。今夜、すべてを期待しているわけではないが、楽しみにしている」。シェリフは開始早々にホルニチェクの決定的なミスを誘い、起用にすぐさま応えた。
- AFP
コヴェントリーは今後どうなる？
コヴェントリーはマティアス・ヤイスレ率いるチームを相手にリードを守り、重要な勝ち点3を獲得したいところだ。勝てばコヴェントリーは勝ち点6で14位に浮上し、ニューカッスルは勝ち点8で11位に後退する。ランパードは、この歴史的なホームでのゴールをきっかけに、クラブを降格圏から遠ざけたい考えだ。
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