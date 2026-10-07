グリーリッシュがしばらく残ると見ているかと問われた元エヴァートンDFスタッブスは、Gambler Mediaの取材で、GOALにこう語った。「正直に言えば、実に興味深いケースだと思う。

「彼が昨年加入した時、素晴らしかったと思っていた。本当に良かった。シーズン序盤は、そのクオリティという点で誰よりも群を抜いていた。そして、当然ながら足を負傷し、それがエヴァートンに影響した。

「この夏は、エヴァートンが常にこの状況に非常に落ち着いて対応していた時期だったと思う。かなり終盤での加入でも構わないという立場で、非常に余裕を持っていたのだと思う。シティと話し合い、ジャック本人とも話していたと思うし、移籍市場の最後に獲得できるなら、彼の2カ月分の給与を支払わずに済むという点で、それはエヴァートンにとって都合が良かった。

「それでジャックは戻ってきたが、どちらかといえば、プレシーズンにマンチェスター・シティで出場時間が足りなかったことで、デイヴィッドが望んでいた状態より少し遅れていたのだと思う。それでも、ここ1、2試合ではプレーし始めていた。

「正直に言って、私はジャックが大好きだからこそ言うが、少しさびついて見えた。まだ試合勘を取り戻している途中だと思う。ただ、この中断は彼にとって非常に大きなプラスになったはずだ。だから代表戦による中断明けには、ジャック・グリーリッシュの姿をもっともっと見られるようになると期待している。」