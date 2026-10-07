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ジャック・グリーリッシュはフリーエージェントとなった後もエヴァートンに残るのか マンチェスター・シティ保有のFWに「興味深い」決断、マージーサイドで「さび」を振り払うことを目指す中で
1億ポンドの男グリーリッシュ、シティとの契約満了へ向かう見通し
というのも、2025-26シーズンは、かつて所属したアストン・ヴィラ戦で足を負傷したことで突然終わりを迎え、最終的には手術が必要となったからだ。エティハド・スタジアムへの短期間の復帰は果たしたものの、シティの新指揮官エンツォ・マレスカの下で完全な白紙状態からの再出発とはならなかった。
そうした中、2021年に1億ポンド（約1億3200万ドル）でマンチェスターへ移籍し、英国史上最高額の移籍記録を更新したこの選手は、巨額契約の残り12カ月を迎えている。
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エヴァートン、イングランド代表スターにより大きな自由を与える
その契約はエヴァートンでプレーしながら全うされる見通しで、デイヴィッド・モイーズ監督も、才能ある31歳を再び戦力として使えることを喜んでいる。グリーリッシュは昨季、不運な負傷を負う前に輝きを取り戻しつつあり、笑顔も顔に戻っていた。
彼はシティでトレブル達成メンバーとなり、プレミアリーグとチャンピオンズリーグのタイトルを手にしたが、その一方で、ペップ・グアルディオラ監督によって抑え込まれていたと広く見なされていた。ボール保持を求める指示によって、創造性あふれる本能が薄められていたためだ。
ヒル・ディキンソン・スタジアムでは、彼により大きな自由が与えられており、エヴァートンは39キャップのウインガーを解き放つ構えだ。2026-27シーズンが計画通りに進めば、いずれ完全移籍の条件が詰められる可能性がある。
グリーリッシュは2027年夏以降もエヴァートンに残留するのか？
グリーリッシュがしばらく残ると見ているかと問われた元エヴァートンDFスタッブスは、Gambler Mediaの取材で、GOALにこう語った。「正直に言えば、実に興味深いケースだと思う。
「彼が昨年加入した時、素晴らしかったと思っていた。本当に良かった。シーズン序盤は、そのクオリティという点で誰よりも群を抜いていた。そして、当然ながら足を負傷し、それがエヴァートンに影響した。
「この夏は、エヴァートンが常にこの状況に非常に落ち着いて対応していた時期だったと思う。かなり終盤での加入でも構わないという立場で、非常に余裕を持っていたのだと思う。シティと話し合い、ジャック本人とも話していたと思うし、移籍市場の最後に獲得できるなら、彼の2カ月分の給与を支払わずに済むという点で、それはエヴァートンにとって都合が良かった。
「それでジャックは戻ってきたが、どちらかといえば、プレシーズンにマンチェスター・シティで出場時間が足りなかったことで、デイヴィッドが望んでいた状態より少し遅れていたのだと思う。それでも、ここ1、2試合ではプレーし始めていた。
「正直に言って、私はジャックが大好きだからこそ言うが、少しさびついて見えた。まだ試合勘を取り戻している途中だと思う。ただ、この中断は彼にとって非常に大きなプラスになったはずだ。だから代表戦による中断明けには、ジャック・グリーリッシュの姿をもっともっと見られるようになると期待している。」
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グリーリッシュはMLSやサウジアラビア移籍の話が出る中でも、まだ多くを提供できる
グリーリッシュは、エヴァートンに復帰して以降4試合に出場している。2026-27シーズンはまだ初ゴールを待っている状況で、昨季は22試合で2得点を記録した。
一時は、MLSやサウジ・プロリーグのクラブとの関連が取り沙汰される中で、ウェスト・ミッドランズ出身の同選手がイングランドのフットボール界を完全に離れるのではないかとも言われていた。しかし、依然として十分に貢献できる力を持っているのは明らかであり、エヴァートンは今後数週間、数カ月、そして場合によっては数年にわたって、その恩恵を受ける存在となることを期待している。
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