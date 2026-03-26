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ジャック・グリーリッシュの移籍金はいくらになるのか？ エバートン、レックサム、MLSのチームがマンチェスター・シティのウインガー獲得に関心を示している中、移籍金は5000万ポンドとの報道
怪我と手術により、グリーリッシュの2025-26シーズンは幕を閉じた
かつてアストン・ヴィラでプレーしたこの攻撃的ミッドフィールダーが、ヒル・ディキンソン・スタジアムでのプレー開始後、好調なスタートを切っていることを受け、エヴァートンは2025-26シーズン終了後、グリーリッシュとの完全移籍契約について協議を行う見通しだ。
彼は1月18日、古巣ヴィラを1-0で下した試合中に左足に疲労骨折を負った。その後手術を受け、今シーズンの戦いは残念ながら早期に幕を閉じる形となった。
その時点で彼はエバートンで2ゴール6アシストを記録し、その過程で8月のプレミアリーグ月間最優秀選手賞も受賞していたが、エバートンの欧州大会出場への挑戦を助け、イングランド代表としてワールドカップに出場するという夢は打ち砕かれた。
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エバートンはグリーリッシュのレンタル移籍を完全移籍に切り替えるつもりだろうか？
プレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝経験を持つ彼の経験と才能は、今後を見据えるデビッド・モイーズにとって明らかに魅力的な要素となるだろう。しかし、グリーリッシュが2026-27シーズンを慣れ親しんだ環境で迎えるのか、それとも全く新しい環境で迎えるのかは、まだ不透明だ。
エバートンが契約を結ぶと予想するかという質問に対し、ベティニアと提携してGOALの独占インタビューに応じたダン氏は次のように語った。 「グリーリッシュに関しては、今シーズンの前半戦で、彼がエバートンにとって貴重な戦力になることを十分に証明したと思う。クラブが彼に5000万ポンドを投じられるかどうかは分からない。多少の再交渉を試みるかもしれないが、エバートンには、彼のようなクオリティを持つ選手を完全移籍で獲得し、フルシーズンを戦わせるという意欲がなければならない。
「エバートンは現在非常に好調だ。今年こそヨーロッパの大会出場権を獲得できれば、グリーリッシュだけでなく、他にも数名のトップ選手を獲得できるという魅力が増すだろう。エバートンには適切な監督が就任していると思う。10人も選手を獲得する必要はない。質の高い選手を2、3人補強し始めるべきであり、ジャック・グリーリッシュは間違いなくその一人だ。」
夏の移籍市場でグリーリッシュの移籍にはどれくらいの費用がかかるだろうか？
グリーリッシュの負傷は移籍交渉の材料となるだろうが、9月に31歳になるという事実も同様に考慮されるはずだ。その点を踏まえると、5000万ポンドという希望価格は少々高すぎるかもしれない。
交渉に臨むクラブから移籍金を引き下げるよう強く迫られた場合について、ダンは次のように付け加えた。「5000万ポンドを前提にローン移籍を成立させることになるだろうし、そうするつもりだが、実際の契約段階になって移籍金が再交渉される際には、もう少し安くなるかもしれない。
「彼は30歳を超えているし、今シーズンは怪我もした。現時点ではイングランド代表にも選ばれていない。だからエバートンが移籍金を引き下げようとする理由は山ほどある。彼らも分かっているはずだ。たとえ引き下げられたとしても、5000万ポンドの価値がある、非常に質の高い選手を獲得できるのだと。ただ、彼らは常に少しでも安く手に入れようと試みるものだ。
「エバートンにとってはエキサイティングな時期だと思います。新スタジアムを拠点に、トップ6、7位圏内で常に上位争いができるチームへと、ついに足場を築く可能性を秘めているからです。」
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サウジアラビア、アメリカ、ウェールズ：グリーリッシュはどのチームに移籍するのか？
グリーリッシュは、エバートンでの短い期間を楽しんだこともあり、そのプロジェクトに参加したいと考えているかもしれない。しかし、気まぐれな性格で知られるこのウェスト・ミッドランズ出身の選手には、他の選択肢も提示される見込みだ。彼はサウジ・プロリーグからの関心を集めていると見られている。
また、リオネル・メッシやソン・フンミンに続き、またしても有名選手がアメリカへ移籍することになる中、MLSのクラブが動き出すという噂もある。一方、ハリウッド俳優のライアン・レイノルズとロブ・マックが共同オーナーを務めるレックサムは、記録を更新する4年連続の昇格を果たしプレミアリーグに昇格した場合、グリーリッシュの獲得に動くよう強く求められている。