ジャック・グリーリッシュの移籍金はいくらになるのか？ エバートン、レックサム、MLSのチームがマンチェスター・シティのウインガー獲得に関心を示している中、移籍金は5000万ポンドとの報道

プレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝経験を持つ彼の経験と才能は、今後を見据えるデビッド・モイーズにとって明らかに魅力的な要素となるだろう。しかし、グリーリッシュが2026-27シーズンを慣れ親しんだ環境で迎えるのか、それとも全く新しい環境で迎えるのかは、まだ不透明だ。

エバートンが契約を結ぶと予想するかという質問に対し、ベティニアと提携してGOALの独占インタビューに応じたダン氏は次のように語った。 「グリーリッシュに関しては、今シーズンの前半戦で、彼がエバートンにとって貴重な戦力になることを十分に証明したと思う。クラブが彼に5000万ポンドを投じられるかどうかは分からない。多少の再交渉を試みるかもしれないが、エバートンには、彼のようなクオリティを持つ選手を完全移籍で獲得し、フルシーズンを戦わせるという意欲がなければならない。

「エバートンは現在非常に好調だ。今年こそヨーロッパの大会出場権を獲得できれば、グリーリッシュだけでなく、他にも数名のトップ選手を獲得できるという魅力が増すだろう。エバートンには適切な監督が就任していると思う。10人も選手を獲得する必要はない。質の高い選手を2、3人補強し始めるべきであり、ジャック・グリーリッシュは間違いなくその一人だ。」