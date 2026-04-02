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ジャック・グリーリッシュの今後はどうなるのか？ エバートンは、負傷中にもかかわらず、マンチェスター・シティからのレンタル選手をシーズン終了後も残留させるよう働きかけている
エバートン、グレイリッシュの完全移籍を目指す
デイリー・メール紙によると、エバートンはグリーリッシュをマージーサイドに留めることについて、ますます自信を深めており、彼の将来をめぐる交渉はすでに始まっているという。30歳のグリーリッシュは今シーズン前半、デビッド・モイーズ監督率いるチームの中心選手として目覚ましい活躍を見せたが、深刻な怪我によりシーズンを終えることとなった。 同紙の報道によると、クラブは完全移籍と、2シーズン目のシーズン単位のレンタル移籍の両方の可能性を検討しているという。イングランド代表のグレアリッシュは、22試合に出場して2ゴール6アシストを記録し、フリードキン・グループのプロジェクトにおける自身の価値を証明した。マンチェスター・シティからの現在のレンタル契約には5000万ポンド（約6600万ドル）の買い取りオプションが含まれているが、エバートンの首脳陣は、選手の年齢や最近のコンディションの不安定さを考慮し、より低い移籍金での交渉を行うものとみられる。
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負傷による悲劇で2025-26シーズンの戦いが幕を閉じる
ヒル・ディキンソン・スタジアムでグレアリッシュが築き上げていた勢いは、1月に途絶えてしまった。古巣のヴィラを1-0で下した試合中、30歳の彼は左足に疲労骨折を負い、手術を余儀なくされた。この不運を振り返り、グレアリッシュはファンに落胆の気持ちを伝えつつも、より強くなって復帰することを誓った。 「シーズンをこんな形で終えたくはなかったが、これがサッカーだ。本当に悔しい」とこのウイングは語った。「手術は終わった。今はコンディションを取り戻すことに全力を注いでいる。以前よりもさらにフィットし、強くなり、成長して戻ってくることは間違いない。この信じられないほど素晴らしいクラブに来て以来、受けたサポートは私にとって何よりも大切なものだ。スタッフ、チームメイト、そして特にファンの皆さんは本当に素晴らしく、このクラブの一員であることを心から誇りに思っている」
合意の鍵となる欧州の野心
現在、モイーズ監督の下でエバートンは欧州カップ戦出場権獲得に向け順調に進んでいるため、欧州の舞台でプレーできるという見通しが、グリーリッシュにとって決定的な要因となる可能性がある。完全移籍が実現すれば、エバートンにとって強力な意欲表明となり、トップクラスの才能を引き寄せ、チームに留めておくことができることを証明することになるだろう。 グリーリッシュは新オーナー陣が提示したビジョンに魅力を感じており、クラブを新たな時代へと導くことに意欲的だと見られている。この交渉が成功すれば、サポーターと選手陣の双方にとって大きな精神的後押しとなるだろう。エバートンが彼の獲得に成功すれば、さらなる大物選手の加入への道が開ける可能性がある。ロッカールームにおける彼の影響力とピッチ上での創造性は、プレミアリーグの既成勢力に挑もうとするチームにとって不可欠な要素と見なされている。
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マンチェスター・シティからレンタル移籍中の選手の今後はどうなるのか
シティにとって、エバートンの関心は、エティハドでの契約が最終段階に入った選手にとって明確な退団の道筋となる。グリーリッシュは、回復のタイミングから、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表の2026年ワールドカップメンバー入りは極めて難しいと見られており、彼の焦点はプレシーズンに万全の状態で臨むことだけに絞られている。そのプレシーズンがフィンチ・ファームで行われるのか、それとも別の場所で行われるのか――それが数百万ポンド規模の懸案事項となっている。 エバートンがすべての関係者を納得させる合意に達することができれば、このプレイメーカーはブルーズの野心的な再建の顔として残留することになりそうだ。現時点では、成功したレンタル移籍を長期的なパートナーシップへと発展させようと、交渉担当者の手にボールが委ねられている。