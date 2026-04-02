ジャック・グリーリッシュの今後はどうなるのか？ エバートンは、負傷中にもかかわらず、マンチェスター・シティからのレンタル選手をシーズン終了後も残留させるよう働きかけている

ヒル・ディキンソン・スタジアムでグレアリッシュが築き上げていた勢いは、1月に途絶えてしまった。古巣のヴィラを1-0で下した試合中、30歳の彼は左足に疲労骨折を負い、手術を余儀なくされた。この不運を振り返り、グレアリッシュはファンに落胆の気持ちを伝えつつも、より強くなって復帰することを誓った。 「シーズンをこんな形で終えたくはなかったが、これがサッカーだ。本当に悔しい」とこのウイングは語った。「手術は終わった。今はコンディションを取り戻すことに全力を注いでいる。以前よりもさらにフィットし、強くなり、成長して戻ってくることは間違いない。この信じられないほど素晴らしいクラブに来て以来、受けたサポートは私にとって何よりも大切なものだ。スタッフ、チームメイト、そして特にファンの皆さんは本当に素晴らしく、このクラブの一員であることを心から誇りに思っている」