グリーリッシュの退団をめぐる憶測は、マンチェスター・シティのアジア遠征メンバーから外れたことで強まった。ただ、本人はSNSを通じて、自身が外されたとの主張を素早く否定した。

自身のアカウントに投稿したグリーリッシュは欠場の理由について、次のように説明した。「念のため伝えておくけど、まだケガから回復している途中だから、まだトレーニングはしていない。『外された』わけじゃない。くだらないことを話すのはやめてくれ、ありがとう」

一方、新たにシティの監督に就任したエンツォ・マレスカは、グリーリッシュとの良好な関係を改めて強調した。「現時点で、彼はここにいる。彼はマンチェスター・シティの選手だ。私はいつも同じことを言っている。どのクラブに加わる時も、そのクラブに所属している選手たちのことを知りたいと思っている。

「彼らを指導しようとするのは私の務めだ。ジャックはここにいる。私が去ってからも、ジャックとは良い関係にある。それに、私たちは連絡も取り合っている。その理由は、彼が大きな心を持ち、とても良い人間だからだ。だからそういうことだし、その後に何が起こるかを見ていくことになる」