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ジャック・グリーリッシュにイングランド代表復帰の可能性？ エヴァートンへのレンタル中に味わった「心を打ち砕く」負傷を経て、マンチェスター・シティ保有のウインガーが2026-27シーズンに必要とするもの
3冠達成メンバーのグリーリッシュ、エヴァートン戦で足を負傷
2021年夏、グリーリッシュは少年時代から所属したアストン・ビラを離れ、1億ポンド（1億3500万ドル）でエティハド・スタジアムへ向かったことで、英国サッカー史上最高額の選手となり、プレミアリーグのスターとして初めて9桁の移籍金で移籍した存在となった。
マンチェスター・シティでの2年目にはトレブルの栄光を手にし、チャンピオンズリーグ優勝メンバーとなったが、ペップ・グアルディオラの手法は彼の創造性の発揮を抑えているとみられていた。2024-25シーズン終了時点で、グリーリッシュは157試合出場でわずか17ゴールにとどまっていた。
要求の厳しいカタルーニャ人指揮官グアルディオラの下で序列を下げ始めたことで、エバートンへのレンタル移籍が認められた。マージーサイドでの生活は好スタートとなり、プレミアリーグ月間最優秀選手賞を受賞したが、不運な足の負傷によってシーズンは1月に早々と終了。疲労骨折で手術が必要となった。
39試合のA代表出場歴を持つこの男のワールドカップの夢はその時点で潰えた。一方、エバートンは5000万ポンド（6700万ドル）の買い取りオプション行使を見送った。シティとの夏の交渉で、その要求額が引き下げられることを望んでいるためだ。現時点でまだ合意には至っていない。
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グリーリッシュはいまもイングランドの左ウイングのポジション候補なのか？
北米で行われたFIFAの看板大会でイングランドは準決勝まで勝ち進んだが、左ウイングの定位置を確固たるものにした選手は誰もいなかった。つまり、トーマス・トゥヘルの構想で当落線上にいる選手たちも、引き続き代表選考の議論に加わっているということだ。
グリーリッシュが今もその一団に含まれているかを問われたヘイルソーウェン生まれのプレミアリーグ優勝経験者シャープは、NetBetとの提携でGOALに次のように語った。「左サイドの選手はかなり層が厚いように見える。
「君の言う通り、グリーリッシュがいて、そこでプレーできるコール・パーマーもいる。ただ、2人とも純粋なウイングタイプというか、スピードで相手を抜き去るような選手ではない気もする。［アンソニー］・ゴードンと［マーカス］・ラッシュフォードは、2人ともワールドカップでまずまずだったと思う。
「左サイドの候補は強力な2人がいて、あとはどんなサッカーをするのか、そして相手がどんなチームなのか次第だ。アルゼンチン戦ではラッシュフォードを投入して、5分でも10分でもコーナーフラッグ付近にボールを出して追わせ、アルゼンチンを押し下げてほしいと思っていた。でも、それは起こらなかった。
「グリーリッシュやパーマーなら、おそらくボールは保持できただろう。ただ、必要な場面で背後へ走って脅威を与えるだけのスピードがあるかは分からない。それでも、ジャック・グリーリッシュがしっかりコンディションを戻して、コール・パーマーも健康を維持し、昨季に抱えていたちょっとしたケガを乗り越えれば、彼らは驚異的な選手であり、試合を変えられる選手たちだ」
グリーリッシュにとって、2026-27シーズンに必要なこと
2026-27シーズンにグリーリッシュに必要なものは何かと問われると、シティでの厳しい時期、そしてエバートンでのもどかしいコンディション面の問題を経たことについて、シャープはこう付け加えた。「彼に必要なのは、コンディションを維持し、ケガをしない1年だけだ。どの選手にもそれは必要なことだ。
「負傷すると本当に心が折れる。長いリハビリが待っていると分かっているし、仲間たちにあまり会えなくなる。仲間たちとともに起こるあらゆること、そしてシーズンそのものを逃すことになる。ただプレーしたいだけなんだ。
「ケガをするのは誰にとっても本当にきつい。メンタル的にもフィジカル的にもそうだし、そこから復帰するのもまた大変だ。リハビリをして、再びコンディションを上げ、またチームに戻り、試合日に向けてタイミングや自分のプレー感覚を取り戻さなければならない。
「ひどくつらいプロセスだ。だが、彼に今必要なのは10試合、12試合、15試合とプレーして本来のスピードを取り戻し、自信を完全に取り戻すことだ。ジャック・グリーリッシュの素晴らしいシーズンをまた見られると確信しているよ。」
さらにシャープは、グリーリッシュの疑いようのない才能についてこう語った。「彼は信じられないよ。とてつもない能力を持っている。イングランドの試合を思い出す。確か対戦相手はドイツだったと思う。彼は試合全体を完全に支配していた。誰も彼からボールを奪えなかった。それが彼という選手なんだ。
「ボールを持ったときの余裕は抜群だし、運ぶこともできる。鋭いパスも通せるし、ゴールも決められる。とてつもない能力がある。見ていて本当に楽しい選手だ。いつも笑顔でプレーしている。ファンへの接し方も素晴らしい。彼はこの競技にとっても、自分自身にとっても誇るべき存在だと思う。」
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マンチェスター・シティ、グリーリッシュを巡る大型移籍の決断が必要に
グリーリッシュとシティの契約は残り12カ月となっており、エティハドの首脳陣は、9月中旬に31歳となるこの選手を移籍金が発生するうちに売却するのか、あるいはフリーでの退団に向かわせるのか、判断を下す必要がある。
グアルディオラの後任として就任した新指揮官エンツォ・マレスカはマンチェスターで白紙の状態からチーム作りを進めているが、それでも両ウイングのポジションにはジェレミー・ドク、アントワーヌ・セメンヨ、フィル・フォーデン、サビーニョ、そして新たに獲得した17歳のワンダーキッド、ジェレミー・モンガらがおり、依然として熾烈な競争がある。
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