2021年夏、グリーリッシュは少年時代から所属したアストン・ビラを離れ、1億ポンド（1億3500万ドル）でエティハド・スタジアムへ向かったことで、英国サッカー史上最高額の選手となり、プレミアリーグのスターとして初めて9桁の移籍金で移籍した存在となった。

マンチェスター・シティでの2年目にはトレブルの栄光を手にし、チャンピオンズリーグ優勝メンバーとなったが、ペップ・グアルディオラの手法は彼の創造性の発揮を抑えているとみられていた。2024-25シーズン終了時点で、グリーリッシュは157試合出場でわずか17ゴールにとどまっていた。

要求の厳しいカタルーニャ人指揮官グアルディオラの下で序列を下げ始めたことで、エバートンへのレンタル移籍が認められた。マージーサイドでの生活は好スタートとなり、プレミアリーグ月間最優秀選手賞を受賞したが、不運な足の負傷によってシーズンは1月に早々と終了。疲労骨折で手術が必要となった。

39試合のA代表出場歴を持つこの男のワールドカップの夢はその時点で潰えた。一方、エバートンは5000万ポンド（6700万ドル）の買い取りオプション行使を見送った。シティとの夏の交渉で、その要求額が引き下げられることを望んでいるためだ。現時点でまだ合意には至っていない。