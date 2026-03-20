ジャック・グリーリッシュがレックサムへ？！ マンチェスター・シティ退団後、プレミアリーグ残留は「おそらくない」と見られる中、同ウインガーはチャンピオンシップ移籍について「素晴らしい物語になるだろう」と語った

イングランドのトップリーグにおけるグリーリッシュの移籍市場は狭まりつつある。その主な要因は、彼の年齢と年俸への期待値が重なり合っている点にある。彼の技術的な完成度は依然としてトップクラスだが、「ビッグ6」以外のプレミアリーグのクラブで、彼を獲得するために必要な条件をすべて満たせるチームはほとんどなく、上位クラブも他の選手に目を向けている。

BetVictorのインタビューで、ワドルはこのウインガーの厳しい状況を次のように分析した。「彼はもう30歳だ。マンチェスター・シティは次の段階へ進もうとしているから、ジャック・グリーリッシュは間違いなく他クラブで新たな契約を探すことになるだろう。率直に言って、彼のマンチェスター・シティでの日々は終わった。 クラブ側は、誰かが彼を引き受けてくれることをただ願っているだけだ。彼を手放すには、おそらくフリー移籍を認めるか、あるいは給与負担を減らすために極めて低い移籍金で放出するしかないだろう。

「彼の年俸は高額だ。果たして彼は、その年俸に見合うだけの選手なのか？あるいは他のプレミアリーグのクラブに移籍する際に、それに見合う移籍金を要求できるほどの選手なのか？おそらくそうではないだろう。 ジャック・グリーリッシュにとっては皮肉な状況だ。彼自身は『シティにはあと1年残っているはずだ』と考えているだろう。クラブは今夏、彼を売却して利益を得ようとしている。多少の資金を得るためなら取引に応じるかもしれないが、真の目的は彼の給与負担を解消することだ。マンチェスター・シティなら、その給与は莫大な額になるだろう。」