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ジャック・グリーリッシュがレックサムへ？！ マンチェスター・シティ退団後、プレミアリーグ残留は「おそらくない」と見られる中、同ウインガーはチャンピオンシップ移籍について「素晴らしい物語になるだろう」と語った
マンチェスター・シティでの道のりの終わり
エティハド・スタジアムでのグレアリッシュの輝かしいキャリアは、自然な形で幕を閉じようとしているようだ。シティが歴史的な三冠を達成したシーズンにおいて主力の一人であったにもかかわらず、30歳となった彼は、ペップ・グアルディオラ監督が若く爆発力のある攻撃的選手でチームを刷新しようとしている中で、次第に「レガシー・アセット（過去の功労者）」と見なされるようになってきている。 このイングランド代表選手は、出場機会を得るために昨夏エバートンへレンタル移籍したが、2月に足の疲労骨折で手術を受けることになり、シーズンを終えることとなった。この状況では、シティが夏に彼を売却するのは明らかに困難となるが、ワドル氏は、彼がイングランドでのキャリアを続けたいのであれば、2部リーグのクラブへ移籍する可能性があると見ている。
- AFP
プレミアリーグ残留に向けた現実的な見通し
イングランドのトップリーグにおけるグリーリッシュの移籍市場は狭まりつつある。その主な要因は、彼の年齢と年俸への期待値が重なり合っている点にある。彼の技術的な完成度は依然としてトップクラスだが、「ビッグ6」以外のプレミアリーグのクラブで、彼を獲得するために必要な条件をすべて満たせるチームはほとんどなく、上位クラブも他の選手に目を向けている。
BetVictorのインタビューで、ワドルはこのウインガーの厳しい状況を次のように分析した。「彼はもう30歳だ。マンチェスター・シティは次の段階へ進もうとしているから、ジャック・グリーリッシュは間違いなく他クラブで新たな契約を探すことになるだろう。率直に言って、彼のマンチェスター・シティでの日々は終わった。 クラブ側は、誰かが彼を引き受けてくれることをただ願っているだけだ。彼を手放すには、おそらくフリー移籍を認めるか、あるいは給与負担を減らすために極めて低い移籍金で放出するしかないだろう。
「彼の年俸は高額だ。果たして彼は、その年俸に見合うだけの選手なのか？あるいは他のプレミアリーグのクラブに移籍する際に、それに見合う移籍金を要求できるほどの選手なのか？おそらくそうではないだろう。 ジャック・グリーリッシュにとっては皮肉な状況だ。彼自身は『シティにはあと1年残っているはずだ』と考えているだろう。クラブは今夏、彼を売却して利益を得ようとしている。多少の資金を得るためなら取引に応じるかもしれないが、真の目的は彼の給与負担を解消することだ。マンチェスター・シティなら、その給与は莫大な額になるだろう。」
レックサムの夢とハリウッドの魅力
レックスハムへの移籍は、大胆な移籍となるだろう。とりわけ「ハリウッド」という要素が加わることで、物語性豊かな可能性が生まれる。ライアン・レイノルズとロブ・マック率いる「レッド・ドラゴンズ」は、クラブが財政的フェアプレー（FFP）の複雑な規制をうまく乗り切ることができれば、グリーリッシュのピッチ外でのブランド力に見合う世界的な知名度をすでに持っている。
「もしレックサムのようなチームが昇格したらどうなるだろう？ 彼はまさにレックサムが狙うような選手だろう？」とワドルは示唆した。「だが、彼を獲得する資金があるかどうかは定かではない。 「レックサムは、ファイナンシャル・フェア・プレイ（FFP）の規制や観客動員数、収益の規模を考慮すると、かなり厳しい打撃を受けるだろう。だが、そうだな、それは素晴らしいストーリーになるだろう。ジャックは、マンチェスター・シティでの自分の時代は基本的に終わったと認識し、今後2、3年間、サッカーを心から楽しめるクラブを見つけなければならない。」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
レックサムは現在、プレミアリーグ昇格をかけて戦っており、サッカーのリーグ体系において4年連続の昇格を目指している。チームはチャンピオンシップの順位表で7位につけており、38試合で勝ち点60を獲得しているが、上位3チームとは8ポイント差がついている。次節はシェフィールド・ユナイテッドとの対戦となる。一方、グリーリッシュは引き続き怪我からの回復に努めており、6月の復帰が見込まれている。
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