ジャック・ウィルシャー率いるルートン・タウンがヴァーチュ・トロフィーを制し、元アーセナル星は監督1年目で初タイトルを獲得した。

怪我で選手として将来を嘱望されていたキャリアが絶たれた後、多くのファンがウィルシャーの指導者転身に注目した。 アーセナル下部組織で指導力を示し、昨季終盤にはノリッジで暫定監督を務めて経験を積んだ。ルートンでの初シーズンは苦戦が続いたが、2009年以来となるEFLトロフィー制覇は大きな成果。このタイトルが、今季佳境を迎えるチームとウィルシャーに自信を与えている。