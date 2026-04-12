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ジャック・ウィルシャー率いるルートン・タウンがヴァーチュ・トロフィーを制し、元アーセナル星は監督1年目で初タイトルを獲得した。
ウィルシャーに目に見える成果
ウィルシャー監督は日曜日、ストックポートとの決勝で3-1の逆転勝利を収め、初タイトルを獲得した。先制されたが、ルートンは粘り強く戦った。ローレンスの同点弾とウェルズの2得点が優勝を決めた。この結果、ウィルシャーはイングランドのピラミッドリーグでタイトルを取った最年少監督の一人になった。 一方、ストックポートは3度目の決勝進出ながら、いまだ優勝を経験できていない。
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感動的な追悼と戦術の妙技
試合は13分、9日前に亡くなった13歳のサポーター、ノア・キャンベルさんを偲び、スタジアムが一つになった。その追悼がルートンを刺激した。卓越した技術を持つウィルシャーは、ボール保持とハイプレスを融合させる。 後半早々、相手はジョセフ・オロウを怪我で失い、得点王カイル・ウートンを守備に下げた。その瞬間、ハッターズは試合の主導権を握り、一発勝負のノックアウトステージを突破する決定力を示した。
ピッチからベンチへ
怪我で選手として将来を嘱望されていたキャリアが絶たれた後、多くのファンがウィルシャーの指導者転身に注目した。 アーセナル下部組織で指導力を示し、昨季終盤にはノリッジで暫定監督を務めて経験を積んだ。ルートンでの初シーズンは苦戦が続いたが、2009年以来となるEFLトロフィー制覇は大きな成果。このタイトルが、今季佳境を迎えるチームとウィルシャーに自信を与えている。
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クラブと監督の今後はどうなるのか？
優勝は大きな励みだが、ルートンにとってリーグ・ワンでの安定感が最も重要だ。41試合で61ポイントを獲得し、現在は10位。プレーオフ圏まで6ポイント差で、ウィルシャー監督は水曜日のノーサンプトン戦で何としても勝ちたい。