アフリカ大陸を代表してこの大舞台に立ったバーナ・ボーイは、その重みを強調した。「FIFAワールドカップは世界を一つにする数少ない瞬間だ」とアーティストは語った。「史上初の決勝ハーフタイムショーでアフリカを代表できることは光栄であり、同時に大きな責任だ。 サッカーと文化を称え、世界中の子どもたちに教育の機会をもたらすこのパフォーマンスに参加できることを光栄に思います」

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長もこの思いに賛同し、プロジェクトの重要性を強調した。「世界にとって教育ほど重要なものはない」と語った。 「ジャスティン・ビーバーがマドンナ、シャキーラ、BTSとともに2026年FIFAワールドカップ決勝ハーフタイムショーの共同ヘッドライナーを務め、FIFAグローバル・シチズン教育基金を通じて世界中の子どもたちに質の高い教育とサッカーの機会を提供する使命を支援してくれることを誇りに思います。」