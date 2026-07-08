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ジャスティン・ビーバーが、シャキーラ、マドンナ、BTSと共にワールドカップ決勝のハーフタイムショーに出演することが決定した。
ニューヨークの歴史的音楽ラインナップ
FIFAとグローバル・シチズンは、7月19日にニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行われる第1回ワールドカップ決勝のハーフタイムショーに、ビーバーが出演すると発表した。
マドンナ、シャキーラ、BTSなど豪華共同ヘッドライナーの一員として登場する。演出はグローバル・シチズン・フェスティバルの国際キュレーターを務めるコールドプレイのクリス・マーティン。ビーバーの参加で、この試合中のショーは史上最も視聴される番組の一つになると見込まれている。
- AFP
スターの影響力と社会的インパクト
このイベントは「FIFAグローバル・シチズン教育基金」を通じて、世界中の子どもたちが教育とサッカーにアクセスできるよう1億ドルの資金調達を目指しています。ビーバーは参加を誇りに思い、「FIFAワールドカップは世界を一つにする。 このハーフタイムショーに参加でき感謝している。それが世界中の子どもの教育機会拡大につながっていると知り、さらに感謝している」と語った。
音楽の多様性はヘッドライナーだけではない。ナイジェリアのスター、バーナ・ボーイ、グスタボ・ドゥダメル、PS22コーラスも出演する。さらにカーミットやミス・ピギーなど『マペット』も登場し、世代を超えた文化とスポーツの祭典になるだろう。
世界的なスポーツを代表する
アフリカ大陸を代表してこの大舞台に立ったバーナ・ボーイは、その重みを強調した。「FIFAワールドカップは世界を一つにする数少ない瞬間だ」とアーティストは語った。「史上初の決勝ハーフタイムショーでアフリカを代表できることは光栄であり、同時に大きな責任だ。 サッカーと文化を称え、世界中の子どもたちに教育の機会をもたらすこのパフォーマンスに参加できることを光栄に思います」
FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長もこの思いに賛同し、プロジェクトの重要性を強調した。「世界にとって教育ほど重要なものはない」と語った。 「ジャスティン・ビーバーがマドンナ、シャキーラ、BTSとともに2026年FIFAワールドカップ決勝ハーフタイムショーの共同ヘッドライナーを務め、FIFAグローバル・シチズン教育基金を通じて世界中の子どもたちに質の高い教育とサッカーの機会を提供する使命を支援してくれることを誇りに思います。」
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ワールドカップの新たな基準
主催者は今回のイベントを過去の伝説的チャリティーコンサートに例えている。グローバル・シチズン共同創設者兼CEOのヒュー・エヴァンス氏は「これは『ライブ・エイド』以来、大義のためにアーティストが集まる最大規模のイベントであり、歴史上最も視聴される11分の音楽パフォーマンスになる可能性がある」と語った。
また、エヴァンス氏は世界の政治指導者にも行動を呼びかけた。「世界中のアーティストが『FIFAグローバル・シチズン教育基金』を通じて子どもたちに機会を創出するため集まっています。私たちはマクロン大統領やサンチェス首相などに対し、この団結の瞬間を活かし教育基金に寄付することで、今回のワールドカップが持続的な影響力において新たな基準を打ち立てるよう求めています」と語った。
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