ジャシャリ：「イブラヒモビッチから電話があった時、声がかすれてしまった。ミランのオファーを断れるわけがないだろう？」

アルドン・ジャシャリのミラン移籍交渉は長期に及び、ロッソネーラの夏の移籍市場の大半を占めた。このスイス人MFはブルージュから、総額3700万ユーロ（基本3400万＋ボーナス300万）で移籍し、2030年6月30日までの契約を結んだ。
『アル・フォリオ』紙の取材に対し、2000年生まれの彼は、ミランのスポーツディレクターであるイグリ・タレやズラタン・イブラヒモビッチからの電話があった交渉期間中の日々について、またマッシミリアーノ・アッレグリ監督との関係についても語った。
アルドン・ジャシャリのミラン移籍交渉は長期に及び、ロッソネーラの夏の移籍市場の大半を占めた。このスイス人MFはブルージュから、総額3700万ユーロ（基本3400万＋ボーナス300万）で移籍し、2030年6月30日までの契約を結んだ。
『アル・フォリオ』紙の取材に対し、2000年生まれの彼は、ミランのスポーツディレクターであるイグリ・タレやズラタン・イブラヒモビッチからの電話があった交渉期間中の日々について、またマッシミリアーノ・アッレグリ監督との関係についても語った。
「ブルージュでのシーズンはカップ戦優勝で締めくくり、チームでもトップクラスの選手の一人でした。クラブは絶対に私を放出するつもりはなく、その姿勢は私に対しても明確でした。ミランからの強い関心を承知していた私は、毎日エージェントと話し合っていました。双方にとってより良い解決策を見つけたいと思っていましたが、ミランからのオファーを断るなんて、到底できることではありませんでした。」
「イビサで休暇を過ごしていた時、電話が鳴った。すぐに電話に出た。タレからで、ミランが私を説得するためにあらゆる手を尽くすつもりだと分かった。」
「10日後、イブラヒモビッチから電話がかかってきた。彼はそのプロジェクトについて話してくれた。私は胸が高鳴った。声は震えそうだったが、新たな挑戦を始める準備はできていたし、やる気も満々だった」。
「30番をリクエストしたら、快く承諾してくれた。子供の頃、自分はポジションなんて持っていなかったけど、メッシを見ているだけで十分だった。彼は30番を着けていたから、もし自分がプレーするなら同じ番号がいいなと思っていたんだ」。
「彼は名将です。豊富な経験を持ち、もっと積極的にプレーするようにとアドバイスし、練習中でも集中してプレーし、シュートを打つよう背中を押してくれます。というのも、ここ数年で私のポジションが大きく変わったからです」。
「私は勝つためにここにいる。自分自身のため、チームのため、そしてサポーターのためだ。我々は、ヨーロッパのトップチームがひしめくチャンピオンズリーグに復帰したい。厳しい努力が必要だと分かっているが、それにはひるまない」