ジャシャリ：「イブラヒモビッチから電話があった時、声がかすれてしまった。ミランのオファーを断れるわけがないだろう？」

アルドン・ジャシャリのミラン移籍交渉は長期に及び、ロッソネーラの夏の移籍市場の大半を占めた。このスイス人MFはブルージュから、総額3700万ユーロ（基本3400万＋ボーナス300万）で移籍し、2030年6月30日までの契約を結んだ。

『アル・フォリオ』紙の取材に対し、2000年生まれの彼は、ミランのスポーツディレクターであるイグリ・タレやズラタン・イブラヒモビッチからの電話があった交渉期間中の日々について、またマッシミリアーノ・アッレグリ監督との関係についても語った。