AFP
翻訳者：
ジャクソン・アーヴァインとネストリー・イランクンダ、ブラジルとの2連戦を前にオーストラリア代表の基準を示す
オーストラリア代表、ブラジルとの大型2連戦に向けて再始動
オーストラリア代表は、7月に行われた2026 FIFAワールドカップでラウンド32敗退を喫して以来、初めて招集された。オーストラリアは金曜日にタウンズビルで、5度のワールドカップ優勝を誇るブラジル代表を迎え撃つ大一番に臨み、次週火曜日にはブリスベンのサンコープ・スタジアムで再び対戦する。
この2連戦は、来年1月にサウジアラビアで開幕するAFCアジアカップに向けた極めて重要な準備の場となる。
指揮官と選手たちは、世界トップクラスの相手を前に、夏場の勢いをさらに発展させることを目指している。
- J.LEAGUE
アーバイン、チームが次のレベルに到達するため戦力の進歩を要求
経験豊富なMFジャクソン・アーバインは、トレーニングキャンプ開始から最初の数時間で、チームメートに全体としての水準を引き上げるよう求めた。ベテランリーダーは、ワールドカップでの戦いには印象的な場面があった一方で、アジアカップで成功するためにはチームが継続的に前進しなければならないと強調した。
アーバインはまた、新たな顔ぶれの招集がオーストラリアの選手層を試す理想的な機会になると強調した。
「僕たちはワールドカップで素晴らしいことを成し遂げたが、次の大会が控えている。成長するためには、僕たちは前進を目指さなければならない」とアーバインは述べた。「それは、このキャンプでの最初の24時間ですらテーマになっていることだ。僕たちはもう一段階上がらなければならない」
イランクンダ、新世代のオーストラリア人タレントが席巻すると支持
ウインガーのネストリー・イランクンダは、オーストラリアの台頭する若手世代に絶大な自信を示した。最近、ワトフォードからポルトガルの強豪スポルティングCPへ移籍した20歳は、代表チームで不可欠な存在としての地位を確立することを目指している。
イランクンダは、ティーンエイジャーのルーカス・ヘリントンとディラン・レナードに加え、アレッサンドロ・チルカーティ、パトリック・ビーチ、ポール・オコン＝エングストラー、ケイシー・ボス、マーカス・ユーニスを擁する若いスカッドを支持した。
このウインガーは、オーストラリアの長期的な中核が、ようやくそのポテンシャルを示し始めたにすぎないとライバルに警告した。
- Getty Images Sport
オーストラリア、タウンズビルとブリスベンでアジアカップに向けた準備を開始
ブラジルとの2連戦は、サウジアラビアでの大陸大会に向けたオーストラリアの集中的な準備期間の始まりを意味する。強豪との対戦は、オーストラリアのコーチングスタッフにとって、若手選手を組み込みながら戦術面の規律を磨く機会となる。
チームはタウンズビルで金曜日に行われる初戦に向け、ホームで存在感を示すことを目指して臨む。
オーストラリアは、アジアカップの競技大会に戻る前に勢いを築こうとしている。
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