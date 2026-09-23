オーストラリア代表は、7月に行われた2026 FIFAワールドカップでラウンド32敗退を喫して以来、初めて招集された。オーストラリアは金曜日にタウンズビルで、5度のワールドカップ優勝を誇るブラジル代表を迎え撃つ大一番に臨み、次週火曜日にはブリスベンのサンコープ・スタジアムで再び対戦する。

この2連戦は、来年1月にサウジアラビアで開幕するAFCアジアカップに向けた極めて重要な準備の場となる。

指揮官と選手たちは、世界トップクラスの相手を前に、夏場の勢いをさらに発展させることを目指している。