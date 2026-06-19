ジャヴィ：「レアルの選手は『厄介』だ…アルヴァレスとチームメイトになるのが夢だ」

ジャフィは「マーク・コクーリラは厄介でタフなライバルだ。レアル・マドリードにとって良い補強であり、彼のためにも嬉しい」と語った。

また、彼のレアル・マドリード移籍には驚いたと明かし、「前日の練習後に知ったが、予想していなかった。隠していたんだ。誰も知らなかった」と語った。

「もちろん冗談も飛び交った。ラミンは時々彼をからかうんだ。今や彼は『エル・クラシコ』でヤマルと対戦することになる。楽しみだね。コクオレラはライバルとして気に入っている」と続けた。

また「レアル・マドリードは近年サイドバックを頻繁に入れ替えているが、最高の選手がいるとそうなのだ。ヤマルを止めるのは難しい。このままの調子を維持してほしい」と語った。

エル・クラシコへは万全を期し、楽しみにしている。こういう挑戦はサッカー界にもファンにも良いことだ。我々は準備できている」と強調した。