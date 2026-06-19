ジャヴィ：「レアルの選手は『厄介』だ…アルヴァレスとチームメイトになるのが夢だ」

バルセロナとスペイン代表のガビは、アトレティコ・マドリードのアルゼンチン代表FWジュリアン・アルバレスとチームメイトになりたいと明かした。
ガビは、もしW杯選手を1人獲得できるならアルヴァレスを選ぶと明かした。
ラジオ局RAC1のインタビューでガビは「スペイン代表でバルセロナに欲しいのは？」と聞かれ、「ボペール…いや、オヤルサバルだ」と答えた。
さらに「ワールドカップから選ぶならアルヴァレス。アトレティコ・マドリードのFWは、夏の補強候補の筆頭だ」と続けた。
バルセロナとスペイン代表のガビは、アトレティコ・マドリードのアルゼンチン代表FWジュリアン・アルバレスとチームメイトになりたいと明かした。
ガビは、もしW杯選手を1人獲得できるならアルヴァレスを選ぶと明かした。
ラジオ局RAC1のインタビューでガビは「スペイン代表でバルセロナに欲しいのは？」と聞かれ、「ボペール…いや、オヤルサバルだ」と答えた。
さらに「ワールドカップから選ぶならアルヴァレス。アトレティコ・マドリードのFWは、夏の補強候補の筆頭だ」と続けた。
ジャフィは「マーク・コクーリラは厄介でタフなライバルだ。レアル・マドリードにとって良い補強であり、彼のためにも嬉しい」と語った。
また、彼のレアル・マドリード移籍には驚いたと明かし、「前日の練習後に知ったが、予想していなかった。隠していたんだ。誰も知らなかった」と語った。
「もちろん冗談も飛び交った。ラミンは時々彼をからかうんだ。今や彼は『エル・クラシコ』でヤマルと対戦することになる。楽しみだね。コクオレラはライバルとして気に入っている」と続けた。
また「レアル・マドリードは近年サイドバックを頻繁に入れ替えているが、最高の選手がいるとそうなのだ。ヤマルを止めるのは難しい。このままの調子を維持してほしい」と語った。
エル・クラシコへは万全を期し、楽しみにしている。こういう挑戦はサッカー界にもファンにも良いことだ。我々は準備できている」と強調した。
スペインとカーボベルデの引き分けについて、ハビは「試合後の批判は予想していた。デビュー以来、いつも批判にさらされてきたからだ」と語った。
スペイン代表としては、カーボベルデ戦でパス回しやボール支配が遅かったと認めた。
「人々はサッカーを理解していない。決定的なパスやゴールといった些細なことにばかり注目している。僕にとってサッカーは、それよりもはるかに大きなものだ。もし僕のチームにいれば、僕を好きになってくれるだろうし、そうでなければ、たいていは僕を嫌うだろう」と語った。
スペイン代表は、日曜日のワールドカップ・グループリーグ第2戦サウジアラビア戦に向けて準備を進めている。