この一戦は、1992年の改編以降、プレミアリーグでの対戦で毎回ゴールが生まれてきた誇るべき連続記録を維持した。そうした中、62分の見事な先制点が生まれた。マンチェスター・シティから加入した5200万ポンドの今夏新戦力ニコ・ゴンサレスは、ニューカッスルでのデビュー戦で輝きを放ち、先制点の場面でも重要な役割を果たした。

ゴンサレスがアマル・デディッチを見つけると、鋭いヘディングがフリーのアンソニー・エランガにつながった。前週末のリヴァプール戦での得点に続き、スウェーデン代表はエリア内で冷静にスペースを作り出し、かつてのニューカッスルのチームメートであるサンドロ・トナーリを鮮やかにかわしてから、正確な低いシュートを突き刺した。