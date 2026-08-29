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ジャイスレ初白星！ニューカッスルがトッテナムを撃破、エランガとウィサがスパーズ相手に得点
エランガがノースロンドンで均衡を破る
この一戦は、1992年の改編以降、プレミアリーグでの対戦で毎回ゴールが生まれてきた誇るべき連続記録を維持した。そうした中、62分の見事な先制点が生まれた。マンチェスター・シティから加入した5200万ポンドの今夏新戦力ニコ・ゴンサレスは、ニューカッスルでのデビュー戦で輝きを放ち、先制点の場面でも重要な役割を果たした。
ゴンサレスがアマル・デディッチを見つけると、鋭いヘディングがフリーのアンソニー・エランガにつながった。前週末のリヴァプール戦での得点に続き、スウェーデン代表はエリア内で冷静にスペースを作り出し、かつてのニューカッスルのチームメートであるサンドロ・トナーリを鮮やかにかわしてから、正確な低いシュートを突き刺した。
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ウィサが追加点、ニューカッスルのリードは2点に広がる
ニューカッスルはその10分後、見事な連係から苦しむトッテナム相手に試合を事実上決定づけた。精度の高いCKから、ニック・ヴォルテマーデがスパーズ守備陣との競り合いを制してヘディングでボールをゴール前へ折り返すと、その流れでヨアン・ウィサが巧みに決め、アウェーのチームのリードを2点に広げた。
この敗戦により、トッテナムは望まぬ形で歴史に名を刻むことになった。『Opta』によれば、スパーズがリーグ開幕2試合をいずれも無得点のまま落とすのは52年ぶりで、1974-75シーズン以来の不名誉なスタートとなった。
マルムーシュ不発、トッテナムは得点力不足に苦しむ
スコアがまだ動いていない時間帯にチャンスを決め切れていれば、ロベルト・デ・ゼルビ監督のチームにとっては、まったく違う午後になっていた可能性があった。マンチェスター・シティからのレンタルでデビューしたトッテナムのFWオマル・マルムーシュは、0-0の場面で最も大きな決定機のひとつを迎えたが、完全にフリーだったにもかかわらず、ゴールエリア端からのサイドフットでのシュートをまさかの枠外へ外した。
昨季の不振を受けて今夏に3億5000万ポンド超を投じてスカッドを刷新し、最終節で辛うじて残留を決めたトッテナムだが、新シーズンのスタートは厳しいものとなっている。デ・ゼルビ監督のチームはまったく試合の流れに乗れておらず、開幕節でブレントフォードに0-3で完敗した精彩を欠く内容をそのまま引きずる形となった。
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トナーリ、古巣相手の再会戦で苦しい時間を過ごす
この日の注目すべき物語の中心にいたのはトナーリだった。タインサイドでの3年間を経て、今夏にクラブ記録となる1億ポンドの移籍金でニューカッスルからトッテナムへ移籍して以来、初めて古巣と対戦した。だが、このイタリア人プレーメーカーにとっては悲惨な再会となり、ボールに触れるたびにアウェーサポーターから容赦ないやじを浴びせられた。
ニューカッスルが余裕を持って2-0とリードする中、トナーリがドミニク・ソランケとの交代で退くと、アウェーゴール裏はかつてのアイドルをあざ笑うことを明らかに楽しんでいた。MFにとって忘れたい一夜に、さらに追い打ちがかかる形となった。
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