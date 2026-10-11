アウクスブルクのマヌエル・バウム監督は、バイエルンのライバルであるバイエルン・ミュンヘンとのスリリングな2-2の引き分け後、チーム全体を称賛した。キックオフ前に全面的な自信と極限の強度を求めていたバウム監督は、自身のチームが戦術プランを効果的に遂行し、貴重な勝ち点1を手にするのを見届けた。

この結果により、4位のアウクスブルクは代表ウィーク明けも高い士気を維持している。

「今日は誰か1人を取り上げることはできない。チーム全体として強かった」と、バウム監督は試合後に報道陣へ語った。