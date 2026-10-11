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ライブ
FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
翻訳者：

ジャイアントキリングだ！　バウム監督、ダービーのスリラーでバイエルンを苦しめた勇敢なアウクスブルクの選手たちを称賛

アウクスブルク
M. Baum
バイエルン
アウクスブルク 対 バイエルン
ブンデスリーガ

アウクスブルクのマヌエル・バウム監督は、バイエルン・ミュンヘンを2-2の引き分けに持ち込んだ後、チームの一体となった戦いぶりに大きな誇りを示した。バウム監督は、満員となったWWKアレーナで高強度のゲームプランを遂行した選手たちを称賛した。

  • バウム、力強いチーム全体のパフォーマンスを称賛

    アウクスブルクのマヌエル・バウム監督は、バイエルンのライバルであるバイエルン・ミュンヘンとのスリリングな2-2の引き分け後、チーム全体を称賛した。キックオフ前に全面的な自信と極限の強度を求めていたバウム監督は、自身のチームが戦術プランを効果的に遂行し、貴重な勝ち点1を手にするのを見届けた。

    この結果により、4位のアウクスブルクは代表ウィーク明けも高い士気を維持している。

    「今日は誰か1人を取り上げることはできない。チーム全体として強かった」と、バウム監督は試合後に報道陣へ語った。

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    バイエルンの同点弾後はメンタルの強さが鍵に

    バウムは、バイエルンがイスマエル・サイバリのゴールで試合を振り出しに戻した後のチームの対応に、とりわけ満足していた。プレッシャーの中でもひるむことなく、アウクスブルクはロドリゴ・リベイロがこぼれ球を押し込んで再びリードを奪った。

    「最初の同点弾の後に崩れず、すぐにやり返したことが特に印象的だった」とバウムは述べた。

    「選手たちとスタジアム全体を誇りに思う」

  • 選手たちが、運にも恵まれながらも値する勝ち点1を振り返る

    得点者ロビン・フェルハウアーとGKフィン・ダーメンは、バイエルンの4ゴール取り消しには運もあったと認めつつ、アウクスブルクの運動量は報われるに値したと語った。フェルハウアーは「バイエルン相手に勝ち点1を得られたことには、間違いなく満足できる」と述べた。

    「試合の流れを見れば、少し幸運だった部分もあるかもしれない。ただ、チームはピッチですべてを出し切った。だから、この勝ち点1に値した」

    ダーメンはこう付け加えた。「僕たちは全力を尽くしたが、運も必要だ。最終的には、この勝ち点1をうれしく思っている」

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    アウクスブルク、ブンデスリーガで好スタートを維持

    この粘り強く勝ち取った引き分けは、アウクスブルクの今季好スタートをさらに裏づけるものとなり、4位の座を維持した。昨季にミュンヘンでバイエルンを破っていたバオム監督のチームは、今回も王者にとって手ごわい相手であることをあらためて証明した。

    アウクスブルクは、この強度を今後のリーグ戦にもつなげたいところだ。

    バオム監督の戦術的な規律は、フッガーシュテッターに引き続き結果をもたらしている。

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