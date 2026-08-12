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ジム・ラトクリフ卿、「恥ずべき」マーカス・ラッシュフォードの6クラブへの移籍を阻止 スター選手はマンチェスター・ユナイテッド退団を模索
ラトクリフ、国内クラブ間の取引に一線を引く
『The Mirror』によると、ユナイテッドの共同オーナーであるラトクリフが、今夏にラッシュフォードがプレミアリーグのライバルクラブへ加入するのを阻止するため介入したという。28歳のFWはバルセロナへのレンタル移籍を終え、プレシーズンのトレーニングのためキャリントンに戻っている。しかし、オールド・トラッフォードにおける長期的な将来は依然として極めて不透明なままだ。ラトクリフはラッシュフォードをクラブの給与負担から外すことに前向きとされる一方で、アーセナル、マンチェスター・シティ、リヴァプールといった国内の直接的なライバルを強化する意図はなく、移籍を認める考えはないとされている。
その制限は完全移籍にとどまらず、ラトクリフはチェルシー、アストン・ヴィラ、トッテナム・ホットスパーなどからのレンタル移籍の打診も退けたとされる。ユナイテッド首脳陣は、ラッシュフォードがライバルクラブのチャンピオンズリーグ出場権獲得に決定的な役割を果たす可能性を懸念しており、そのような事態はクラブ上層部によって「恥ずべきこと」と見なされるという。
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バルセロナからの拒否とアンソニー・ゴードン加入
ラシュフォードは前季、バルセロナにレンタル移籍してプレーし、本来の好調さの一端を取り戻すことに成功。49試合で14ゴール14アシストを記録した。この復調にもかかわらず、カタルーニャの強豪は完全移籍への切り替えを見送り、ニューカッスルのウインガー、アンソニー・ゴードンの獲得に6900万ポンド（8000万ユーロ）を投じた。そして、マンチェスター・ユナイテッドFWに設定されていた2600万ポンド（3000万ユーロ）の買い取りオプションも行使しない選択をした。
その後、バルセロナのハンジ・フリック監督は、クラブの複雑な財政面とスカッド事情を理由に、このイングランド人FWの復帰を否定した。フリック監督はこのアタッカーを高く評価し、次のように語っている。「レンタル中の選手に何が起こるかは分からない。クラブの状況は、その点で簡単ではない。それでも彼と一緒に仕事ができたことをありがたく思っている。彼は素晴らしい選手であり、素晴らしい人間だ。チームも彼を恋しがっていると思うし、私も彼がいなくて寂しい。だが、それが人生であり、受け入れなければならないことだ」
キャリックとの協議と契約膠着状態
ワールドカップによる中断期間から復帰した後、ラッシュフォードはリーズ・ユナイテッドとのプレシーズンマッチに向け、ユナイテッドの他のメンバーと合流するためダブリンへ移動した。だが、現時点でのチーム帯同は一時的なものに見られている。このFWは、ポーランドで行われるACミランとの次回親善試合後に、指揮官マイケル・キャリック監督と直接会談に臨む意向だという。28歳のラッシュフォードは、キャリア再生を別の場所で続けるため、オールド・トラッフォードと完全に決別することを望んでいるとみられている。
状況をさらに複雑にしているのは、現行契約が2028年まで残っていることだ。ラッシュフォードは、契約の残り24カ月をクラブにとどまって過ごし、その後フリーで退団するという選択肢を持っている。それはユナイテッドにとって大きな財政的損失となる可能性がある。
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ラシュフォードの次は？
ラシュフォードにとって、当面の焦点は引き続き自身の去就と、ヨーロッパの強豪クラブがマンチェスターからの脱出ルートを提示するために名乗りを上げるかどうかにある。プレミアリーグ残留の道を閉ざされたこのFWは、ユナイテッドの評価額と自身の給与条件を満たす意思のあるクラブを見つけるため、イタリア、ドイツ、あるいはフランスに目を向けざるを得ないかもしれない。
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