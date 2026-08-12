ラシュフォードは前季、バルセロナにレンタル移籍してプレーし、本来の好調さの一端を取り戻すことに成功。49試合で14ゴール14アシストを記録した。この復調にもかかわらず、カタルーニャの強豪は完全移籍への切り替えを見送り、ニューカッスルのウインガー、アンソニー・ゴードンの獲得に6900万ポンド（8000万ユーロ）を投じた。そして、マンチェスター・ユナイテッドFWに設定されていた2600万ポンド（3000万ユーロ）の買い取りオプションも行使しない選択をした。

その後、バルセロナのハンジ・フリック監督は、クラブの複雑な財政面とスカッド事情を理由に、このイングランド人FWの復帰を否定した。フリック監督はこのアタッカーを高く評価し、次のように語っている。「レンタル中の選手に何が起こるかは分からない。クラブの状況は、その点で簡単ではない。それでも彼と一緒に仕事ができたことをありがたく思っている。彼は素晴らしい選手であり、素晴らしい人間だ。チームも彼を恋しがっていると思うし、私も彼がいなくて寂しい。だが、それが人生であり、受け入れなければならないことだ」



