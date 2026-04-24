ジム・ラトクリフ卿は、リーズ戦で惨憺たるプレーを現地で観戦した後、マンチェスター・ユナイテッドの選手を移籍リストに載せるよう要求した。

2024年、マンチェスター・ユナイテッドはパリ・サンジェルマンからウガルテを巨額移籍金で獲得し、大きな期待が寄せられた。しかしその時間はすでに尽きた。才能の片りんは見せても、中盤の要として必要な安定感は欠いている。

リーズ戦での惨憺たるパフォーマンスは、彼の不振傾向を象徴し、一部のサポーターから先発起用への疑問の声も上がっていた。内部報告によると、この試合がクラブの意思決定者にとって「最後の一押し」となったようだ。マンチェスター・ユナイテッドは「完全な責任追及」モードへ転換しており、経営陣のメッセージは明確だ。先週のようなパフォーマンスには、即座かつ長期的な結果が伴うということである。