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ジム・ラトクリフ卿は、リーズ戦で惨憺たるプレーを現地で観戦した後、マンチェスター・ユナイテッドの選手を移籍リストに載せるよう要求した。
オールド・トラッフォードでの衝撃的な敗戦に、ラトクリフは我慢の限界に達した。
ラトクリフ氏がマンチェスター・ユナイテッドの戦力整理を本格化させている。オールド・トラッフォードでのINEOS改革は次の段階へ。リーズ・ユナイテッドに2-1で負けた後、同氏は5100万ポンド（約6900万ドル）で獲得したウガルテを不要と判断し、今夏放出を指示したという。
ラトクリフ氏は5100万ポンド（約6900万ドル）の移籍金に見合う激しさや技術が欠けていると判断し、夏にオファーがあれば放出するよう指示したという。
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取締役会は5,100万ポンドの投資をリストに移管することを決定した。
2024年、マンチェスター・ユナイテッドはパリ・サンジェルマンからウガルテを巨額移籍金で獲得し、大きな期待が寄せられた。しかしその時間はすでに尽きた。才能の片りんは見せても、中盤の要として必要な安定感は欠いている。
リーズ戦での惨憺たるパフォーマンスは、彼の不振傾向を象徴し、一部のサポーターから先発起用への疑問の声も上がっていた。内部報告によると、この試合がクラブの意思決定者にとって「最後の一押し」となったようだ。マンチェスター・ユナイテッドは「完全な責任追及」モードへ転換しており、経営陣のメッセージは明確だ。先週のようなパフォーマンスには、即座かつ長期的な結果が伴うということである。
INEOS時代に向け、抜本的な改革が計画されている
INEOSは今夏の大型選手整理に備え、その第一歩として今回の措置を取る。適応に苦しむ高給選手を放出し、速く粘り強いチームという長期ビジョンに合う新戦力獲得の予算を確保する。
高額年俸で不調な選手を売却し、給与体系を見直す。ウガルテの売却益は、チームと共に成長できる若手への再投資に充てる。ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソン、ブライトンのカルロス・バレバ、クリスタル・パレスのアダム・ウォートンなど、プレミアリーグで実績のある若手が候補に挙げられている。
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ユナイテッドが中盤の補強へ
マンチェスター・ユナイテッドは2026-27シーズンに向け、より運動量豊富な中盤の選手を探している。ウガルテは今シーズン残り数試合に出場する可能性もあるが、将来はマンチェスター以外で迎える見込みで、ガラタサライが最も強い関心を示している。
レッドデビルズはチャンピオンズリーグ出場権を懸けた重要な戦いに臨むため、ラトクリフは夏の補強計画を進めながら選手一人ひとりのパフォーマンスを厳しく評価するだろう。