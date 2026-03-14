ラトクリフ氏は、キャリック氏の就任以来初めて公の場で彼について言及し、スカイ・スポーツ・ニュースに対し、「彼は素晴らしい仕事をしている。そう、間違いなくそうだ」と語った。

彼の指揮下で、ユナイテッドは過去8試合でリーグ内のどのチームよりも多くの勝ち点を積み重ねている。44歳の彼は、前任者たちが手に入れられなかった勝利の方程式を見出したようだが、クラブ側は長期契約については依然として慎重な姿勢を崩していない。