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ジム・ラトクリフ卿がマイケル・キャリックに対する評価を公に表明し、その示唆に富む回答は、マンチェスター・ユナイテッドの暫定監督が正式な監督職に就くという希望に大きな後押しとなる可能性がある
ラトクリフ、キャリックの活躍に感銘を受ける
ラトクリフ氏は、キャリック氏の就任以来初めて公の場で彼について言及し、スカイ・スポーツ・ニュースに対し、「彼は素晴らしい仕事をしている。そう、間違いなくそうだ」と語った。
彼の指揮下で、ユナイテッドは過去8試合でリーグ内のどのチームよりも多くの勝ち点を積み重ねている。44歳の彼は、前任者たちが手に入れられなかった勝利の方程式を見出したようだが、クラブ側は長期契約については依然として慎重な姿勢を崩していない。
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正社員としての雇用に関する問題
ユナイテッドの復活を受けて、キャリックを正式監督に任命すべきだという声が高まっているが、ラトクリフは即座にその可能性を否定した。暫定監督が正式に就任するかどうか尋ねられると、彼はただ「いいえ、その話には触れない」と答えた。
しかしラトクリフは、欧州カップ戦出場権の重要性を認め、「もちろん我々は（チャンピオンズリーグ出場権について）考えているが、まだ7、8試合残っている。だから、まだ先は長い」と述べた。
過去の過ちから学ぶ
この躊躇は、過去の失敗を踏まえ、次の人事を確実に成功させたいという願いに起因している。ラトクリフは、マンチェスター・ユナイテッドがマンチェスター・シティを破ってFAカップ決勝を制した直後、2024年にエリック・テン・ハグと新契約を結んだが、その数ヶ月後には彼を解任してしまった。同様に、ルーベン・アモリムも、リーグ戦15位に終わり、ヨーロッパリーグ決勝で敗れたにもかかわらず、支持されていた。 ラトクリフはポルトガル人監督に3年間の任期を与えることを望んでいたが、就任からわずか14ヶ月後の1月に解任された。INEOSは現在、この重要な移行期において、再び多大なコストを伴う方針転換を避けることに注力している。
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チャンピオンズリーグの最後の関門
もしキャリックがマンチェスター・ユナイテッドをチャンピオンズリーグへ導くことができれば、彼の残留を支持する理由は疑いようのないものとなるだろう。サポーターたちは、クラブの内部事情を熟知した監督こそが、不安定な状況の連鎖を断ち切る鍵だと信じている。理事会は沈黙を守っているものの、「優秀」という評価は、キャリックが最有力候補であることを示唆している。今後数週間で、この一時的な活気がオールド・トラッフォードにおける長期的な解決策へと発展するかどうかが決まるだろう。
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