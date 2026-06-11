ジブリル・シセの息子プリンスがリヴァプールと初のプロ契約を結んだ

リヴァプールは、AXAトレーニングセンターで過ごした素晴らしい1年を経て、シセが新契約に署名した8人のアカデミー有望選手の一人だと発表した。この若手ディフェンダーは2025-26シーズンのU-18チームで主力としてリーグ戦19試合に出場し、4試合でキャプテンマークを巻いた。

U-19ではUEFAユースリーグ4試合に出場。U-21デビュー戦では得点も記録した。新契約により、彼は2029年までアンフィールドに残る見込みで、クラブは有望な若手の将来を確保した。