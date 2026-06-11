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Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

ジブリル・シセの息子プリンスがリヴァプールと初のプロ契約を結んだ

リヴァプール
P. Kobe Cisse
D. Cisse
プレミアリーグ

元リヴァプールFWでチャンピオンズリーグ優勝経験を持つジブリル・シセの息子、プリンス・シセが同クラブと初のプロ契約を締結した。17歳の彼は2025-26シーズンに飛躍し、ユースチームで中心選手としての地位を確立した。

  • 飛躍のシーズンが実を結んだ

    リヴァプールは、AXAトレーニングセンターで過ごした素晴らしい1年を経て、シセが新契約に署名した8人のアカデミー有望選手の一人だと発表した。この若手ディフェンダーは2025-26シーズンのU-18チームで主力としてリーグ戦19試合に出場し、4試合でキャプテンマークを巻いた。

    U-19ではUEFAユースリーグ4試合に出場。U-21デビュー戦では得点も記録した。新契約により、彼は2029年までアンフィールドに残る見込みで、クラブは有望な若手の将来を確保した。

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  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-LYONAFP

    父の足跡をたどる

    父親はリヴァプールで79試合24得点を挙げたストライカーだったが、息子のシセは守備で名を上げている。昨季、フォワードからセンターバックに転向したプリンスは、自身とアカデミーに大きな成果をもたらした。

    2月、クラブ公式HPで父との比較についてこう語った。「ハイライトは見た。彼のプレーを見るのは楽しい。奇抜な髪型で少しクレイジーな選手だった。 今、僕はセンターバックだけど、彼みたいなストライカーとは対戦したくないね。良い選手だったよ。僕にもスピードはあるけど、得点力が彼ほどなかったからセンターバックにコンバートされたんだと思う。彼はとても速かったけど、僕の方が少し速いかもしれない。」

  • アンフィールドの未来展望

    この10代選手は、父がチャンピオンズリーグ、FAカップ、UEFAスーパーカップで成し遂げた成功を自分も再現したいと明かす。当面の目標は各年代別代表で着実に成長し、来季U-21代表に定着することだ。

    「短期目標は、成長を続け、U-18でスタメンをキープし、できればU-21の試合にも数試合出場すること。長期目標は、トップチーム入りして、残りのキャリアをリヴァプールで過ごすことです」とシセは語った。

  • Iraola(C)Getty Images

    トップチームへの道

    リヴァプールで地位を確立しようとするシセは、激しい競争に直面している。特にオーストリア・ウィーンから加入したイフェアニ・ンドゥクウェにより、守備陣の層はさらに厚くなった。しかし、U-18代表主将を務めた経験が示すように、彼は適応力とリーダーシップを持ち、アンドニ・イラオラ率いる新体制でも成功できるだろう。