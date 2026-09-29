キング・ボードゥアン・スタジアムでの緊迫した一戦では、途中出場のオリーズによるひらめきの瞬間が 88分に均衡を破る まで待たなければならなかった。自陣でボールを受けた元クリスタル・パレスの選手は、肩でコントロールすると、そのまま力強く縦へ運ぶドリブルを開始し、ベルギーの最終ラインを置き去りにした。マーカーを振り切った後は冷静さを見せ、低いシュートをゴール隅へ流し込み、ジダンがタッチライン際で大喜びする 勝利を決定づける見事な一撃となった。

負傷したキリアン・エムバペを欠きながらも、フランスはボール支配で試合の多くをコントロールした。ただ、マルク・ファン・ボメルの組織された守備を前に突破口を見いだせずにいたが、終盤のオリーズの一撃が試合の流れを完全に変えた。