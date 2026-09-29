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ジネディーヌ・ジダン、終盤の個人技による圧巻のゴールでベルギー戦のフランス勝利を決めたバイエルンのスター、マイケル・オリーセを絶賛
オリーズがブリュッセルで独力の魔法を披露
キング・ボードゥアン・スタジアムでの緊迫した一戦では、途中出場のオリーズによるひらめきの瞬間が 88分に均衡を破る まで待たなければならなかった。自陣でボールを受けた元クリスタル・パレスの選手は、肩でコントロールすると、そのまま力強く縦へ運ぶドリブルを開始し、ベルギーの最終ラインを置き去りにした。マーカーを振り切った後は冷静さを見せ、低いシュートをゴール隅へ流し込み、ジダンがタッチライン際で大喜びする 勝利を決定づける見事な一撃となった。
負傷したキリアン・エムバペを欠きながらも、フランスはボール支配で試合の多くをコントロールした。ただ、マルク・ファン・ボメルの組織された守備を前に突破口を見いだせずにいたが、終盤のオリーズの一撃が試合の流れを完全に変えた。
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ジダン、バイエルンの「並外れた」スターを称賛
フランス代表の指揮官は、77分にブラッドリー・バルコラとの交代でピッチに入った若きウインガーのインパクトに、当然ながら大きな喜びを示した。試合終了後にメディア対応した伝説的プレーメーカーは、この224歳の選手の技術力と試合理解について惜しみない賛辞を送った。ジネディーヌ・ジダンは、今年序盤のディディエ・デシャン退任後も代表チームの再構築を進める中で、自身の手元に特別な選手がいるとはっきり感じているようだ。
決勝点について、ジダンは記者団にこう語った。「彼がDFをドリブルでかわすのを見て、自分にこう言ったんだ。『彼は決める』とね。心の底から応援していた。彼は並外れた才能の持ち主だ。私はこういうタイプの選手が大好きだ。彼はプレーするとき、ファンを楽しませたいと思っている。だが、それだけではない。試合を読む力に優れ、相手の動きを予測し、いつ仕掛け、いつ下がるべきかを分かっている」
決定機を逃しながらも圧倒的なパフォーマンス
フランスは18本のシュートを放ち、ベルギーの12本を上回っていただけに、もっと早い段階で試合を決めるべきだったと感じているはずだ。デジレ・ドゥエは特に攻撃の局面で存在感を放ち、5本のシュートを記録した印象的なパフォーマンスの中で枠にも当てた。デビュー戦となったリュカ・ダ・クーニャも、放ったシュートがポストに跳ね返されて得点まであと一歩に迫っており、主将であり大黒柱でもあるムバッペ不在の中、フランスの若手たちは奮起を見せようとしていた。
マルク・ファン・ボメル監督率いるベルギーは、この日の大半の時間帯で非常に崩しにくい相手だった。ホームのベルギーは、ミカ・ゴッツとドディ・ルケバキオのスピードを生かしたカウンターで攻め、マイク・メニャンに何度もセーブを強いた。しかし、90分近く規律を保っていたベルギー守備陣も、最後はオリーズの鋭いドリブル突破の圧力に屈した。
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フランス代表の今後を見据えて
ジダンの代表監督としての船出は、内容にはなお改善の余地があるとはいえ、結果という点では非の打ちどころがない。フランスは次に、金曜日にイタリアとの大一番に臨み、連勝を伸ばすとともに首位の座をさらに固めることを狙う。一方のベルギーは、戦いを立て直すべく、敵地でトルコと対戦する。
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