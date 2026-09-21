国民的アイコンであるジネディーヌ・ジダンに付きまとう避けられない“ジダン・マニア”に対応するため、同氏には高度に専門化された警備体制が割り当てられている。これには専属のボディーガードに加え、特別に専任された警備担当者も含まれており、この人物は先月、ジダンのスタッフの一員として公表された。

『レキップ』によれば、この体制は新指揮官を取り巻く警備作戦の大規模さを示している。同メディアは、ジダンが「前任者とは異なる特別な警備体制の対象となり、フランス代表にとって前例のないものになる」と伝えた。

これは国際サッカーにおいて、代表監督に対してはめったに見られないレベルの身辺警護である。この体制は、近年の主要大会でキリアン・エンバペのようなスーパースター選手に必要とされた厳重な警備の枠組みに近いものとなっている。