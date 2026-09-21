Getty
翻訳者：
ジネディーヌ・ジダン、フランス代表監督就任に際して前例のない個人警護を受けるへ
フランス代表の新時代
ジダンがフランス代表の新監督として正式に始動した。2026年ワールドカップ後に就任した伝説的MFは、先週金曜日に初の公式メンバーを発表した。
しかし、その就任を受けてフランスサッカー連盟はピッチ外で大幅な変更を実施することになった。ジダンはベンチにいる間、より高度な身辺警護を必要とする。1998年のバロンドール受賞者には、前任者のデシャンに提供されていたものを大きく上回る警備体制が同行することになる。
- Getty Images
指揮官に前例のない厳重警備
国民的アイコンであるジネディーヌ・ジダンに付きまとう避けられない“ジダン・マニア”に対応するため、同氏には高度に専門化された警備体制が割り当てられている。これには専属のボディーガードに加え、特別に専任された警備担当者も含まれており、この人物は先月、ジダンのスタッフの一員として公表された。
『レキップ』によれば、この体制は新指揮官を取り巻く警備作戦の大規模さを示している。同メディアは、ジダンが「前任者とは異なる特別な警備体制の対象となり、フランス代表にとって前例のないものになる」と伝えた。
これは国際サッカーにおいて、代表監督に対してはめったに見られないレベルの身辺警護である。この体制は、近年の主要大会でキリアン・エンバペのようなスーパースター選手に必要とされた厳重な警備の枠組みに近いものとなっている。
過熱するジダン熱のマネジメント
ジダンにとって、母国で激しい世間の注目と熱狂的な支持を受けることは今に始まったことではない。1998年にフランスを初のワールドカップ優勝へ導いて以来、元レアル・マドリー監督は公の場での行動を慎重に計画し、制限する必要に迫られてきた。
現在の体制は、国内全土に及ぶその圧倒的な人気に対する、単なる現実的な対応である。フランス当局は、4年間の任期が不要な雑音やリスクなく円滑に進むようにしたい考えだ。
こうした大規模な新措置にもかかわらず、代表チームのキャンプはこの状況について落ち着きを保っている。同じ報道によれば、ジダンが任期をスタートさせる中で、「内部では、いかなる形の被害妄想にも陥りたくない」とされている。
- Getty Images
今後に控える4つの重要な試合
身辺の保護に関する問題が整理されたことで、ジダンの当面の焦点はピッチ上のことのみに向けられている。新たに発表されたメンバーは、この2週間の限られた期間に4試合の国際試合をこなす厳しい日程に向けて準備を進めている。
新時代は9月25日のトルコ戦で正式に幕を開ける。その後、フランスは9月28日と10月5日にベルギーとの厳しい連戦に臨む。
そのベルギー戦2試合の間には、10月2日にイタリアとの注目の一戦が組まれている。ジダンは、監督デビューでも現役時代にもたらしたのと同じ成功を収めることを願うはずだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。