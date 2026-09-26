ジネディーヌ・ジダン、フランス代表監督デビュー戦で起きた気まずい「ラ・マルセイエーズ」騒動の理由を明かす

ジダンはフランス代表監督としての任期を好スタートで切った。フランスはベンチでの初陣となったイズミット・スタジアムで、トルコに1-0で競り勝った。

しかし、このフランスのレジェンドはキックオフ前から思わぬ出来事に見舞われた。ジダンとコーチングスタッフは数秒遅れて到着し、スタジアムにはすでにラ・マルセイエーズが響き渡っていた。

代表チームの指揮官として迎える、初めての国歌斉唱だった。式典の冒頭には間に合わなかったものの、チームはすぐにその動揺を振り払い、目の前の仕事に集中した。