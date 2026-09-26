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ジネディーヌ・ジダン、フランス代表監督デビュー戦で起きた気まずい「ラ・マルセイエーズ」騒動の理由を明かす
ジダン、国歌斉唱の遅れにもかかわらず白星発進を飾る
ジダンはフランス代表監督としての任期を好スタートで切った。フランスはベンチでの初陣となったイズミット・スタジアムで、トルコに1-0で競り勝った。
しかし、このフランスのレジェンドはキックオフ前から思わぬ出来事に見舞われた。ジダンとコーチングスタッフは数秒遅れて到着し、スタジアムにはすでにラ・マルセイエーズが響き渡っていた。
代表チームの指揮官として迎える、初めての国歌斉唱だった。式典の冒頭には間に合わなかったものの、チームはすぐにその動揺を振り払い、目の前の仕事に集中した。
- AFP
手順の混乱により点火がわずかに遅れる
試合後に報道陣の取材に応じた1998年ワールドカップ優勝メンバーのジネディーヌ・ジダンは、この状況を冗談交じりに受け止めていた。自身のコーチングスタッフとともにタッチラインへの登場が遅れた背景には、ちょっとした進行上の手違いがあったと説明している。
「進行が思っていたより早かった」と、ジダンは試合後の記者会見で笑顔を交えて説明した。『MadeinFoot』が伝えている。「少しエンジンのかかりが遅れた。最初から到着していたかった」
フランス、難しいピッチコンディションの中で勝ち抜く
トルコでの1-0の勝利は、アウェーのフランスにとって決して簡単なものではなかった。ジダン監督のチームは、試合を通してかなり状態の悪いピッチへの対応を強いられた。この劣悪なピッチによって、フランスは流動的に組み立てることが難しくなった。それでも難しい状況の中でチームは粘り強さを示し、敵地での僅差の勝利をつかんだ。
この勝利により、ジダン監督の初陣は好結果で幕を閉じた。イズミット・スタジアムの扱いづらいピッチ状態にかかわらず、結果こそが最優先だった。
- AFP
ベルギー戦は、より良いプレー条件をもたらす
ジダンはフランス代表監督としての2試合目を迎えるまで、長く待つ必要はない。フランスは月曜日にベルギーとのアウェー戦に臨む。すでに初勝利を手にしているジダンは、2試合目で勢いをさらに高めることを目指す。新指揮官は、上々のデビューに続き、敵地でも再びポジティブな結果を求める。
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