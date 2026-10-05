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翻訳者：
ジネディーヌ・ジダン、フランスサッカー連盟にサイドバックの解決策を要求
ジダン監督の守備陣の悩み
ジダンは、フランス代表の中にある重大な戦術的問題を素早く見極めた。昨年7月にディディエ・デシャンから引き継いで以降、元レアル・マドリー指揮官は、フルバックのポジションにトップレベルのクオリティーが著しく欠けていることを認識している。 『レキップ』によると、この伝説的MFはこの問題に直ちに対処する決意を固めている。
両サイドの強化は、自分たちのチームが相手を圧倒し、国際舞台の最高レベルで戦うために絶対不可欠だと、彼は強く信じている。ジダンは、この問題が時間の経過とともに自然に解決するのを待つつもりはない。その代わりに指揮官は、代表チームの守備の選択肢を全面的に再構築するため、全国規模での取り組みを求めている。
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FFFに行動を求める
恒久的で信頼できる解決策を見いだすため、ジダンはFFFの国家技術局と直接連携している。指揮官は、現職の国家技術局長であるユベール・フルニエを通じて、自身の強い懸念を伝えた。
指揮官は、代表全体の体制にわたって具体的かつ長期的な対策を講じるよう強く求めている。最終的な目標は、招集された際にA代表へスムーズに入れる有能なサイドバックを安定的に送り出す仕組みを築くことにある。
下部組織に目を向けると
短期的には、ジダンはすぐに各年代の代表チームに支援を求めた。A代表の監督は、U-21代表を率いるジェラルド・バティクルと、U-20代表の指揮官ベルナール・ディオメドに対し、厳格かつ具体的な指示を出している。
ジダンは、経験豊富なこれらの育成年代の指導者に対し、サイドバックの役割に完全に適したまったく新しい選手像を積極的に育成することを求めている。将来有望なタレントをユース年代の段階で戦術的にこうした負荷の高いポジションへ移すことで、その成長を加速させたい考えだ。
この計算された戦略は、複数の役割をこなせる身体能力の高いDFを、高度に専門化されたサイドバックへと転向させることを狙っている。この育成方針の転換は、現在のインターナショナルブレーク期間中、下の年代別代表ですでに慎重にテストされ、経過が見守られている。
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成功の初期兆候
この野心的な戦術実験は、すでにフランスの各年代別代表に実を結び始めている。クリスティアン・マウィッサとイスマエロ・ガニウは、このまったく新しい方針の初期の恩恵を受けた最初の選手として、瞬く間に浮上した。
将来有望なこの2人は、普段はそれぞれASモナコとRCランスでセンターバックとしてプレーしている。しかし、ジダンの直接の指示の下、直近のインターナショナルウインドーでは、年代別代表でサイドに配置され、その起用は成功を収めた。
マウィッサとガニウはともに、新たなより幅を取る役割で非常に満足のいくパフォーマンスを見せた。クラブと代表の両方でこの印象的な成長を続けることができれば、ジダンは近くトップチームでのチャンスを与えるかもしれない。
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