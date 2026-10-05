短期的には、ジダンはすぐに各年代の代表チームに支援を求めた。A代表の監督は、U-21代表を率いるジェラルド・バティクルと、U-20代表の指揮官ベルナール・ディオメドに対し、厳格かつ具体的な指示を出している。

ジダンは、経験豊富なこれらの育成年代の指導者に対し、サイドバックの役割に完全に適したまったく新しい選手像を積極的に育成することを求めている。将来有望なタレントをユース年代の段階で戦術的にこうした負荷の高いポジションへ移すことで、その成長を加速させたい考えだ。

この計算された戦略は、複数の役割をこなせる身体能力の高いDFを、高度に専門化されたサイドバックへと転向させることを狙っている。この育成方針の転換は、現在のインターナショナルブレーク期間中、下の年代別代表ですでに慎重にテストされ、経過が見守られている。