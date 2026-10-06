キリアン・エムバペが回復に専念するためメンバーを外れたことで、キャプテンの責任はこのパリ・サンジェルマン所属FWに託された。だが、スタッド・ド・フランスでの一夜は29歳にとって苦しいものとなり、クラブで見せているパフォーマンスを代表の舞台で再現することはできなかった。ウイングは慣れ親しんだ右サイドでプレーし、攻撃の最終局面で違いを生み出す役割を担う存在として、味方からたびたびボールを託された。

フランス代表が4-1で勝利したにもかかわらず、ピッチに立った60分間でゴールもアシストも記録できなかったデンベレの非効率さに、試合を巡る論調は大きく傾いた。マイケル・オリーズやラヤン・チェルキといったフレッシュなタレントの投入が、それまで欠けていた創造性をもたらし、終盤の連続得点につながって、圧倒的な形で勝ち点3を確保した。