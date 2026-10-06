AFP
翻訳者：
ジネディーヌ・ジダン、フランスのベルギー戦勝利で悪夢のような出来に終わったウスマン・デンベレを強く擁護
暫定キャプテンに厳しい視線が注がれる
キリアン・エムバペが回復に専念するためメンバーを外れたことで、キャプテンの責任はこのパリ・サンジェルマン所属FWに託された。だが、スタッド・ド・フランスでの一夜は29歳にとって苦しいものとなり、クラブで見せているパフォーマンスを代表の舞台で再現することはできなかった。ウイングは慣れ親しんだ右サイドでプレーし、攻撃の最終局面で違いを生み出す役割を担う存在として、味方からたびたびボールを託された。
フランス代表が4-1で勝利したにもかかわらず、ピッチに立った60分間でゴールもアシストも記録できなかったデンベレの非効率さに、試合を巡る論調は大きく傾いた。マイケル・オリーズやラヤン・チェルキといったフレッシュなタレントの投入が、それまで欠けていた創造性をもたらし、終盤の連続得点につながって、圧倒的な形で勝ち点3を確保した。
- AFP
ジダン、苦戦するスターを擁護へ
サポーターやメディアから批判が高まる中でも、ジダンはその非難の声に加わることを拒んだ。この名将はPSGのウインガーへの支持を貫き、献身性と多様性を強調した。ジダンは、主将がピッチに立っていた時間帯に戦術的な要求を果たしていたと強く主張し、チーム全体のパフォーマンスにおける重要な要素として、その運動量と動きを挙げた。
「デンベレは非常に良かったと思う。特に試合の立ち上がりと後半の立ち上がりだ。非常にダイナミックだった。その点に問題はない」とジダンは語った。
早い時間帯での交代にもかかわらず満足感はあった
デンベレは後半15分にオリーズと交代し、この交代はホームチームに即座に効果をもたらした。途中出場のオリーズが終盤に2得点を挙げて話題をさらった一方で、ジダン監督は、主将を下げた判断はこの試合での彼の質や働きを反映したものではないと強調した。指揮官はこのウインガーの多様性と、ピッチ上のさまざまなポジションに適応する能力を称賛した。
「彼があちこちのポジションでプレーするのは見慣れているし、どのポジションでも優れている。彼がやってくれたことには満足している。彼は主将として、すべてのチームメートに対して模範的だった。うれしく思う」とジダン監督は付け加えた。
- AFP
フランス、11月の決戦を見据える
ベルギー戦での勝利は、指揮を執って以降のジダンにとって初のホームでの白星となったが、その節目はシェルキとオリーズの連係によってややかすんだ。この決定的な勝利により、フランスは勝ち点10でネーションズリーグ・グループ1の首位の座を揺るぎないものとし、順位表の構図が明確になる中でも大きなリードを維持している。フランスのネーションズリーグ戦線は、11月の次回インターナショナルウィークでいよいよ佳境を迎える見通しだ。ジダン率いるチームは厳しい日程に臨み、まず敵地でイタリアとのタフな一戦に挑んだ後、ホームに戻ってトゥルキエを迎える。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。