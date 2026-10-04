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翻訳者：
ジネディーヌ・ジダン、クリスティアーノ・ロナウドを擁護 レアル・マドリーの栄光の日々を回想
フランス人監督が元FWを擁護
フランス代表の監督は、この伝説的FWが代表キャリアの惨めな終わりを迎えつつあるとする世間の見方を断固として否定した。ベルギーとのUEFAネーションズリーグを前にした記者会見で、ジダン監督は、ジョルジェ・ジェズスとの確執を受けてそのストライカーがコペンハーゲンでポルトガル代表のキャンプを突然離脱した件をめぐる騒動を重要視しなかった。
2016年から2018年にかけてレアル・マドリーを歴史的な欧州支配へ導いたこの指揮官は、その共有されたレガシーを拠り所に、かつての教え子に対する変わらぬ敬意を改めて示した。
- AFLOSPORT
伝説的指揮官、並外れた功績を称賛
FWに向けられている厳しい批判の波を退け、ジダンは記者会見でこう語った。「いや、彼の偉大なキャリアは祝福されるべきだと思う。彼が成し遂げたことは並外れている」
また、このフランス人指揮官は、ともに過ごした時期におけるこの大黒柱の決定的な貢献への深い感謝も強調したかったようで、こう付け加えた。「彼が私のもとにいてくれたのは幸運だったし、彼は私に信じられないような数々のものを勝ち取らせてくれた。だからクリスティアーノには脱帽だ。
「私は彼に、そしてすべての選手たちに対して常に大きな敬意を抱いている。だが、長い時間をともにし、とりわけ私たちにこれほど多くの勝利をもたらしてくれたクリスティアーノには、なおさらだ」
代表チームでの役割後のリズム適応
かつての教え子がピッチ外での軋轢に直面する一方、ジダンはフランス代表の監督就任後、順調なスタートを切っている。トルコ戦アウェー勝利とベルギー戦での勝利に加え、パリで行われたイタリア戦ではホームで引き分けた。
クラブでの絶え間ない激しさと代表の舞台を比較し、ジダンは記者会見でこう説明した。「おそらく違いは、クラブでは決して止まらないことだ。毎日のことであり、生活のすべてを占める。私はそれをやるのが大好きだったし、今はまた別の側面がある。少し違う形にはなるが、このやり方でやっていこうと思う。だがいずれにせよ、自分のチームの周囲で良い仕事をしたいという思いは同じだ」
- Getty Images Sport
雑音の中で首位を追う
ジダンの当面の最優先事項は、フランスの無敗記録を伸ばしてUEFAネーションズリーグのグループ首位を確保することだ。だが、同氏の指揮下でフランスが順調に進む中でも、世界の注目は依然としてロナウドがポルトガル離脱の真相を明かすと誓ったことに強く集まっている。
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