ジネディーヌ・ジダン、クリスティアーノ・ロナウドを擁護　レアル・マドリーの栄光の日々を回想

FWに向けられている厳しい批判の波を退け、ジダンは記者会見でこう語った。「いや、彼の偉大なキャリアは祝福されるべきだと思う。彼が成し遂げたことは並外れている」

また、このフランス人指揮官は、ともに過ごした時期におけるこの大黒柱の決定的な貢献への深い感謝も強調したかったようで、こう付け加えた。「彼が私のもとにいてくれたのは幸運だったし、彼は私に信じられないような数々のものを勝ち取らせてくれた。だからクリスティアーノには脱帽だ。

「私は彼に、そしてすべての選手たちに対して常に大きな敬意を抱いている。だが、長い時間をともにし、とりわけ私たちにこれほど多くの勝利をもたらしてくれたクリスティアーノには、なおさらだ」