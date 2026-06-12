一部には、ジダンが史上屈指の才能に名を連ねると主張する声もある。1998年ワールドカップ優勝メンバーのルブーフは、talkSPORT Bet Online Slotsとの共同企画でGOALの取材に答え、シェルキが誰に似ているかと問われるとこう語った。「彼は少しジズーに似ている。彼のテクニックは時折ジネディーヌを思い出させる。本当さ。 もちろん、マラドーナやハードワークを理解する選手も含まれる。

僕はハテム・ベン・アルファも好きで、彼ともよく話す。マルセイユやパリ、ニューカッスルでプレーしていた頃のようにね。でも、こうした“ストリート・フットボーラー”は路上で技術を磨いた反面、戦術が疎かになりがちだ。ベン・アルファもパスを出すタイミングが早すぎたり遅すぎたりしていた。

でもシェルキは戦術を理解している。音楽に耳を傾けるタイミングを知っているんだ。サッカーは音楽だからね。ペースを落とす時期と加速する時期を理解している。

だからこそ、彼はジネディーヌ・ジダンに近い。ジズーは、適切なタイミングでボールを放すかキープするかを心得ていた。私の時代ではヨハン・クライフも同じだった。彼こそ私の最初のスターだ。

もし誰かが「シェルキは偉大な選手ではない」と言ったら、その人はおかしい。彼こそチケットを買う理由だ。私の守備を見に行くわけではない。シェルキがボールで繰り出す信じられないプレーを見に行くのだ。そういう選手たちが喜びをもたらすからこそ、私たちはサッカーを愛している。」