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ジネディーヌ・ジダン風？ ワールドカップ優勝者が語る、ライアン・シェルキが「フランス史上最高」と呼ばれる理由。共通するスキルと観客を惹きつける魅力を解説。
ラボーナからのアシストと2つのタイトル：チェルキのマンチェスター・シティでの初シーズン
謎めいた22歳のシェルキは、2025年夏にリヨンから3400万ポンド（4600万ドル）でマンチェスター・シティへ移籍。プレミアリーグで旋風を巻き起こしている。彼はペップ・グアルディオラ監督が通常獲得するタイプではなかったが、すぐに信頼を勝ち取った。
デビューシーズンは10ゴール15アシストを記録。ラボーナでの得点も決めた。カラバオ・カップとFAカップで優勝し、ウェンブリーでの初決勝では即興のボールジャグリングで観客を沸かせた。
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チェルキは、ムバッペ、デンベレ、オリセと共にフランス代表の主力として活躍している。
シェルキの評価は急上昇中。フランス代表は、レアル・マドリードの「ガラクティコ」ことキリアン・エムバペ、バロンドール受賞者のウスマン・デンベレ、バイエルン・ミュンヘンのウイング、マイケル・オリゼなど、豪華攻撃陣の中で彼にどう役割を与えるか悩ましい。
これほどの豪華メンバーに埋もれる可能性もあるが、シェルキは日々トップと肩を並べられることを証明しており、その輪に入っても浮くことはないだろう。
シェルキは、フランスサッカー界のレジェンド、ジダンと同じタイプなのか？
一部には、ジダンが史上屈指の才能に名を連ねると主張する声もある。1998年ワールドカップ優勝メンバーのルブーフは、talkSPORT Bet Online Slotsとの共同企画でGOALの取材に答え、シェルキが誰に似ているかと問われるとこう語った。「彼は少しジズーに似ている。彼のテクニックは時折ジネディーヌを思い出させる。本当さ。 もちろん、マラドーナやハードワークを理解する選手も含まれる。
僕はハテム・ベン・アルファも好きで、彼ともよく話す。マルセイユやパリ、ニューカッスルでプレーしていた頃のようにね。でも、こうした“ストリート・フットボーラー”は路上で技術を磨いた反面、戦術が疎かになりがちだ。ベン・アルファもパスを出すタイミングが早すぎたり遅すぎたりしていた。
でもシェルキは戦術を理解している。音楽に耳を傾けるタイミングを知っているんだ。サッカーは音楽だからね。ペースを落とす時期と加速する時期を理解している。
だからこそ、彼はジネディーヌ・ジダンに近い。ジズーは、適切なタイミングでボールを放すかキープするかを心得ていた。私の時代ではヨハン・クライフも同じだった。彼こそ私の最初のスターだ。
もし誰かが「シェルキは偉大な選手ではない」と言ったら、その人はおかしい。彼こそチケットを買う理由だ。私の守備を見に行くわけではない。シェルキがボールで繰り出す信じられないプレーを見に行くのだ。そういう選手たちが喜びをもたらすからこそ、私たちはサッカーを愛している。」
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2026年のワールドカップ後、グアルディオラ不在のマンチェスター・シティの時代が始まる。
シェルキはクラブでも代表でも多くの人々に笑顔をもたらし、まだ開花していない大きな可能性を秘めている。世界中のライバルにとって恐ろしい存在であり、ジダンの後継者となる挑戦を全身全霊で受け入れている。
来季はグアルディオラの退任で新監督の下でプレーするが、当面はデシャンが6月16日のセネガル戦から始まる2026年W杯で彼の才能を引き出す。