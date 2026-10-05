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ジネディーヌ・ジダン監督、フランスに「賢明な変更」を約束 フランスは重要なベルギー戦へ準備進める
フランス、首位通過確定を狙う
ジダン監督は、フランスがベルギーと対戦するにあたり、先発メンバーに計算された調整を加えると明かした。代表監督は、ネーションズリーグA1組の首位を維持することに強い意欲を示している。
フランスは金曜夜、スタッド・ド・フランスで行われたイタリア戦で1-1の激闘の末に引き分けた。これはトルコとベルギーに勝利した後の結果であり、欧州の隣国との一戦に向けて、チームは有利な立場を保っている。
ベルギーは現在、勝ち点6で2位につけている。ブリュッセルでフランスに1-0で敗れた後、トルコに3-0の快勝を収めて立て直した。次の一戦は、グループ内での優位をより確かなものにしたいジダン監督率いるチームにとって、極めて重要な試金石となる。
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ジダン、賢明なスカッド変更を余儀なくされる
フランス人指揮官は、主力の欠場を受けて戦術的アプローチの再考を余儀なくされている。主将キリアン・エムバペは、トルコ戦の勝利の際に膝の問題を負ったため出場できず、DFダヨ・ウパメカノはイタリア戦で試合終盤にレッドカードを受けたことで出場停止となっている。
欠場者がいる状況にもかかわらず、ジダンはスカッドの層の厚さに自信を示しており、選手のローテーションを行う準備ができている。フレッシュな選手を起用することと、勝利へのメンタリティーのバランスを取る重要性を強調した。
「変更はある。それは間違いない。これは4試合目で、ただ何でもできるわけではない」と、ジダンは『レキップ』が伝えたコメントで説明した。「賢明な変更を加える。そして何より、競争力を保つためにそうする」
競争を築き、チームの調和を育む
ジダンは、メンバーのローテーションは単に疲れた選手を休ませる以上の意味を持つと考えている。この伝説的な元MFは、異なる選手にチャンスを与えることで強い一体感が育まれ、グループ全体の集中力を保てると感じている。
「全員が関わっていて、すべての選手がこのチームに献身していることを示すためだ。そして、フランス代表の中に大きな競争があることを示すためでもある」と説明した。
「求められるものは同じだが、違いは代表チームでの仕事がクラブレベルでの仕事とは異なるという点にある。私は日々の仕事を楽しんでいたし、今は違う役割を担っているが、チームと調和して仕事をしたいという思いは変わっていない。
「選手たちと15日間を過ごせたのは素晴らしいことだったし、この期間が終わることを思うとある種のもどかしさを感じる。合宿を笑顔で終えるために、まだ最後のひと踏ん張りが残っている」
- AFP
決勝トーナメント進出への望みをつないでいる
ジダン監督率いるチームは、ベルギーとの一戦で勝ち点3獲得を確実に狙うことになる。勝ち点7でグループA1の首位に立っており、勝利を収めればノックアウトステージ進出に向けて大きく前進する。ベルギー戦はフランスにとって今回の代表ウィーク最後の試合となり、ジダン監督のチームは今度の11月に再び試合に臨む予定だ。
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