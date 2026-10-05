ジダン監督は、フランスがベルギーと対戦するにあたり、先発メンバーに計算された調整を加えると明かした。代表監督は、ネーションズリーグA1組の首位を維持することに強い意欲を示している。

フランスは金曜夜、スタッド・ド・フランスで行われたイタリア戦で1-1の激闘の末に引き分けた。これはトルコとベルギーに勝利した後の結果であり、欧州の隣国との一戦に向けて、チームは有利な立場を保っている。

ベルギーは現在、勝ち点6で2位につけている。ブリュッセルでフランスに1-0で敗れた後、トルコに3-0の快勝を収めて立て直した。次の一戦は、グループ内での優位をより確かなものにしたいジダン監督率いるチームにとって、極めて重要な試金石となる。