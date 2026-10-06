ベルギーは35分、ドディ・ルケバキオがオフサイドトラップを破り、ホームの観衆を静まり返らせた。ロメオ・ラヴィアの見事なロングパスに抜け出すと、デビュー戦となったGKギヨーム・レストの横を抜くシュートを流し込んだ。

フランスはジダンがベンチに手を加えるまで打開策を見いだせずにいたが、この戦術変更は劇的な効果をもたらした。77分、ドゥエが右下隅へ正確なグラウンダーのシュートを突き刺し、同点に追いついた。

その4分後、シェルキがマールテン・ファンデヴォールトのミスを誘発し、ボールがGKに当たって跳ね返ったことでフランスが逆転した。さらにオリセが主役となり、3分間で2得点を挙げてこの圧勝を締めくくった。