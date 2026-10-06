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ジネディーヌ・ジダン氏、マイケル・オリーズの圧巻の活躍でベルギー戦の劇的なネーションズリーグ逆転勝利を飾ったフランスを「並外れている」と称賛
ジダン、ホーム初勝利を飾る
ジダンが、フランス代表監督として初のホーム戦勝利を飾った。ベルギーに対する劇的なUEFAネーションズリーグ4-1勝利によるものだ。フランスはスタッド・ド・フランスで土壇場に逆転し、終盤に1点ビハインドをひっくり返した。
後半から投入された3人の交代選手が、試合の流れを完全に変えた。デジレ・ドゥエ、ラヤン・シェルキ、オリーセが14分間の猛攻で4ゴールを奪い、貴重な勝ち点3をもたらした。この結果により、フランスはグループA1での首位固めを進めた。ジダン率いるチームは現在、同じ夜にトルコに3-1で勝利したイタリアに勝ち点3差をつけている。
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途中出場組が終盤の衝撃的な逆転劇を呼び込む
ベルギーは35分、ドディ・ルケバキオがオフサイドトラップを破り、ホームの観衆を静まり返らせた。ロメオ・ラヴィアの見事なロングパスに抜け出すと、デビュー戦となったGKギヨーム・レストの横を抜くシュートを流し込んだ。
フランスはジダンがベンチに手を加えるまで打開策を見いだせずにいたが、この戦術変更は劇的な効果をもたらした。77分、ドゥエが右下隅へ正確なグラウンダーのシュートを突き刺し、同点に追いついた。
その4分後、シェルキがマールテン・ファンデヴォールトのミスを誘発し、ボールがGKに当たって跳ね返ったことでフランスが逆転した。さらにオリセが主役となり、3分間で2得点を挙げてこの圧勝を締めくくった。
ジダン、チーム全体の努力を称賛
終盤の猛攻は、ジダンが擁する戦力層の厚さを改めて浮き彫りにした。ただ、この伝説的なフランス人指揮官は、代表ウィークを通じて見せたチーム全体の取り組みをすぐさま称賛した。
「今夜、これがサッカーであり、私たちが愛しているものだ」とジダンは『ESPN』によると語った。「前半はいくつか難しい場面があったが、それも試合の一部だ。時にはこういう試合もある。しっかり立て直せたのは良かったし、実際にそうできた。そして後半は素晴らしいプレーができた」
試合を決める働きを見せたオリーズも試合後、指揮官の見解に同調し、こう語っている。「これもチーム全体の力だ。彼［ジダン］はアイデアをもたらし、僕たちはそれに従う。この4試合はそれがうまくできていたし、このまま続けていくつもりだ」
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準々決勝進出が目前に迫る
フランスは現在、ネーションズリーグ準々決勝進出にあと一歩のところまで来ている。各組上位2チームが、来年のノックアウトステージに進出する。
イタリアがトルコ戦で勝ち点を落としていれば、ジダン率いるフランスは突破を確定させていたはずだった。しかし実際には、正式に進出を決めるまで今年最後の代表ウィークを待たなければならない。フランスは11月にグループステージの戦いを終える。まずは重要なイタリア遠征に臨み、その後ホームに戻ってグループA1最終戦でトルコを迎え撃つ。
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