ジダンの就任がほぼ確実視される中、ディアロはこれまで詳細を伏せてきた。しかし、彼の最近の発言により、この伝説的な背番号10が指揮を執るかどうかという議論は、「もし」から「いつ」へと移り変わった。

「はい、彼の名前は知っています」と、フランスサッカー連盟の会長は、今後の監督就任について問われると認めた。

選考プロセスについて詳しく語ったディアロは、この役職には極めて特定の資質が求められると強調した。「多くの条件を満たし、かつフランス国民からの支持を得られる人物でなければなりません。なぜなら、このフランス代表チームはフランス国民のチームだからです」と彼は説明した。

さらにFFF会長は、「応募は5件未満」であったと述べ、このチームは「誰もが指揮できるものではない」ため、応募者は「全員フランス人」だったと付け加えた。