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ジネディーヌ・ジダン氏は、2026年ワールドカップ終了後にディディエ・デシャン氏の後任としてフランス代表監督に就任することで口頭合意に達した。
FFF会長、後任が決定したことを確認
「レ・ブルー」の将来にとって重要な進展として、フランスサッカー連盟（FFF）のフィリップ・ディアロ会長は、次期代表監督の人選がすでに決まっていることを明らかにした。デシャン監督は2026年ワールドカップに向けて集中しているが、大会後の移行に向けた準備は裏で整えられている。
『ル・フィガロ』紙のインタビューで、ディアロ会長は、現在の時代が終焉を迎えた際に円滑な引き継ぎが行われるよう、候補者たちと協議を重ねてきたことを明かした。
FFF会長はこれまで、デシャン監督の立場を損なうことには慎重だったが、今回の発言は、正式な計画がすでにしっかりと整っていることを示唆している。
- AFP
ジダン、フランス代表の「選ばれし者」
誰もが口にする名前は、当然ながらジダンだ。元レアル・マドリード監督は2021年にサンティアゴ・ベルナベウを去って以来、無職の状態が続いており、欧州のトップクラブや他国の代表チームから数多くの高額オファーを断り、フランス代表監督の座を待っていると広く伝えられている。
『ル・パリジャン』紙によると、ジダンは監督就任について口頭で合意に達したとのことだ。ディアロ会長がこの役職に求める条件は、まさにこの伝説的なMFを指し示しているようだ。会長は、国民から尊敬を集め、この職特有のプレッシャーに耐えうる人物が必要だと述べていた。
ディアロは口を閉ざしたままだが、自信に満ちている
ジダンの就任がほぼ確実視される中、ディアロはこれまで詳細を伏せてきた。しかし、彼の最近の発言により、この伝説的な背番号10が指揮を執るかどうかという議論は、「もし」から「いつ」へと移り変わった。
「はい、彼の名前は知っています」と、フランスサッカー連盟の会長は、今後の監督就任について問われると認めた。
選考プロセスについて詳しく語ったディアロは、この役職には極めて特定の資質が求められると強調した。「多くの条件を満たし、かつフランス国民からの支持を得られる人物でなければなりません。なぜなら、このフランス代表チームはフランス国民のチームだからです」と彼は説明した。
さらにFFF会長は、「応募は5件未満」であったと述べ、このチームは「誰もが指揮できるものではない」ため、応募者は「全員フランス人」だったと付け加えた。
- AFP
デシャン時代の終焉
デシャンは、2018年のワールドカップでフランスを優勝に導き、2022年には2大会連続の決勝進出を果たすなど、驚くべき成功を収めてきた。しかし、彼はすでに2026年の大会が代表監督としての最後の舞台になることを明言している。
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