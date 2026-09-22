ジダンのような象徴的存在が練習を見守っていたとしても、初めて一緒にセッションを行った際にラクロワが気圧されることはほとんどなかった。26歳のラクロワは、むしろ代表キャリアの始まりにある自分にとって、この機会を非常に大きな名誉だと受け止めていた。

クレールフォンテーヌでジダンの下で取り組むことに不安はなかったのかという見方を退け、ラクロワは「プレッシャーはない。彼と同じピッチを共有できるのは、本当に大きな誇りだ」と強調した。

技術練習の中で最初に交わしたグループでのやり取りを振り返り、このDFは「みんなで一緒に彼と話すことができた。だからすごくよかった」と付け加えた。