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ジネディーヌ・ジダン時代が始動、マクサンス・ラクロワがクレールフォンテーヌでフランスのレジェンドと働く「大きな誇り」を明かす
レジェンドの下でトレーニング開始
フランス代表を率いるジダンの監督時代は、トルコとのUEFAネーションズリーグ初戦を前に、クレールフォンテーヌでの初練習によって正式に幕を開けた。レ・ブルーの国立フットボールセンターで行われた最初のトレーニングには、23人のメンバーのうち12人だけが参加した。2026年3月にアメリカ合衆国でA代表デビューを果たして以来、7キャップを記録しているチェルシーのセンターバック、ラクロワは、新たに就任した指揮官の指導を受ける機会を喜んだ。
- ABACAPRESS
DF、キャンプでのプレッシャーを一蹴
ジダンのような象徴的存在が練習を見守っていたとしても、初めて一緒にセッションを行った際にラクロワが気圧されることはほとんどなかった。26歳のラクロワは、むしろ代表キャリアの始まりにある自分にとって、この機会を非常に大きな名誉だと受け止めていた。
クレールフォンテーヌでジダンの下で取り組むことに不安はなかったのかという見方を退け、ラクロワは「プレッシャーはない。彼と同じピッチを共有できるのは、本当に大きな誇りだ」と強調した。
技術練習の中で最初に交わしたグループでのやり取りを振り返り、このDFは「みんなで一緒に彼と話すことができた。だからすごくよかった」と付け加えた。
戦術的進化が加速する
3週間に及ぶ集中的なキャンプにより、ジダンはディディエ・デシャンの後任として自らの戦術哲学を浸透させるための貴重な時間を得ている。初回セッションでは主にボールを使ったトレーニングが行われ、伝説的な元MFもそのメニューに加わって、自身の高い技術がいまだ健在であることを示した。クレールフォンテーヌのリラックスしながらも目的意識のある雰囲気は、チームがこの新たな代表時代にスムーズに適応する助けとなっている。
- ABACAPRESS
ネーションズリーグの難関が待ち受ける
フランス代表は厳しい4試合の連戦に臨む。9月25日にトルコへ乗り込み、その後は2026年9月28日から10月5日にかけてベルギーとイタリアと対戦する。この過密日程はフランスの守備陣の層の厚さを試すことになり、ラクロワにとってはレギュラーの先発枠を勝ち取るための理想的なアピールの場となる。ジダンがベンチで確かなスタートを切るためにも、秋のウインドーを通じて力強いパフォーマンスを見せ続けることが不可欠だ。
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