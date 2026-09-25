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ジネディーヌ・ジダン効果！ フランスの新監督が初陣前からすでに記録を打ち破っている理由
イズミットでの伝説的なデビュー
ジダンがついに、待望されていたフランス代表監督としての初陣を迎える。伝説的な元MFは今週金曜日、UEFAネーションズリーグでトルコと対戦するためイズミットに乗り込むフランス代表を率い、初めて指揮を執る。
この歴史的な機会は国内で大きな興奮を呼んでおり、とりわけテレビ局にとってはそうだ。7月にディディエ・デシャンの後任として正式に就任したジダンの到来は、代表チームの世間的な注目度を大きく押し上げると見られている。
ライバル局のM6が放送した2026年ワールドカップを経て、今週金曜日の重要な一戦はフランスのテレビ局TF1が放送する。局幹部は、この歴史的な瞬間にフランス代表が自局の画面に戻ってくることを心から喜んでいる。
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放送各局はジズー効果に期待する
TF1の関係者は、レアル・マドリーのレジェンドの就任によって視聴者数が大幅に増加すると極めて強い自信を示している。放送局は、ジダンの戦術的アプローチをめぐる純粋な好奇心が何百万人もの視聴者を引きつけると考えている。TF1のスポーツディレクター、ジュリアン・ミルルー氏は最近、フランス紙『レキップ』に対して同局の高い期待を説明した。
「年間10試合で、フランス代表は引き続き我々の中心軸であり、その集大成がユーロ2028となる」と同氏は述べた。「7月に彼の就任が正式発表されて以降に生まれた好奇心を通じて、我々はすでに“ジダン効果”を目にしている。国民の期待は本物だ。TF1で新たな歴史の章を歩み始めるフランス代表の視聴者数に、これが影響を与えることを当然ながら期待している」
デシャンの時代に区切りをつける
ジダン就任をめぐる新たな期待感の高まりは、放送局とフランスサッカー連盟の双方にとって歓迎すべき流れの変化となっている。デシャン時代の最後の数カ月間、サッカーのフランス代表に対する世間の関心は目に見えて下降線をたどっていた。
昨秋には、フランス代表の視聴者数が実際にフランスのラグビーユニオン代表を下回った。この前例のない視聴率の落ち込みは、TF1の舞台裏で大きな懸念を引き起こした。しかし、ジダンが指揮を執って以降、メディアを取り巻く状況は急速に変化している。つい先週日曜には、フランスで人気のサッカー番組Telefootが、ジダンの新体制のスカッドだけに焦点を当てた特別回で、今年最高の視聴者数を記録した。
- Getty
新たな顔ぶれのフランス、トルコ戦の試練へ
今後は、この新たな盛り上がりが記録的なテレビ視聴率につながるかどうかを見極めるべく、金曜日の一戦に大きな注目が集まる。幹部陣が視聴者数を注視する一方で、ジダンは就任後初陣での勝利確保に全力を注ぐことになる。
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