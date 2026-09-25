ジダンがついに、待望されていたフランス代表監督としての初陣を迎える。伝説的な元MFは今週金曜日、UEFAネーションズリーグでトルコと対戦するためイズミットに乗り込むフランス代表を率い、初めて指揮を執る。

この歴史的な機会は国内で大きな興奮を呼んでおり、とりわけテレビ局にとってはそうだ。7月にディディエ・デシャンの後任として正式に就任したジダンの到来は、代表チームの世間的な注目度を大きく押し上げると見られている。

ライバル局のM6が放送した2026年ワールドカップを経て、今週金曜日の重要な一戦はフランスのテレビ局TF1が放送する。局幹部は、この歴史的な瞬間にフランス代表が自局の画面に戻ってくることを心から喜んでいる。