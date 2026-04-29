ジネディーヌ・ジダンの息子ルカが顎を骨折し、アルジェリア代表のワールドカップ出場が危ぶまれている。

27歳のGKは、アルメリアFWタリスとの激しい衝突で脳震盪と診断され、ピッチを退いた。 その後の検査で、顎とあごの骨折も判明。

グラナダは公式声明で「検査の結果、顎と頬骨の骨折が確認された」と発表。これにより彼は今季残りのリーグ戦を欠場し、代表入りの可能性も危ぶまれている。