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ジネディーヌ・ジダンの息子ルカが顎を骨折し、アルジェリア代表のワールドカップ出場が危ぶまれている。
セグンダ・ディビシオンの試合で悲劇が起きた
27歳のGKは、アルメリアFWタリスとの激しい衝突で脳震盪と診断され、ピッチを退いた。 その後の検査で、顎とあごの骨折も判明。
グラナダは公式声明で「検査の結果、顎と頬骨の骨折が確認された」と発表。これにより彼は今季残りのリーグ戦を欠場し、代表入りの可能性も危ぶまれている。
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ワールドカップへの夢が危ぶまれている
「フェネックス」の柱として定着したジダンにとって、このタイミングは最悪だ。アルジェリア代表は6月16日、カンザスシティで前回王者のアルゼンチンとワールドカップ初戦を迎える。ゴールキーパーは限られた時間でコンディションを証明しなければならない。
昨年フランスからアルジェリアへ代表資格を変更したマルセイユ生まれのスターは、父祖の国のために「全力を尽くす覚悟」だった。しかし今、出場できるかは回復の速度と手術の判断次第だ。
グラナダのスター選手、手術が迫る
グラナダとジダンは現在、今後の対応を検討している。手術を選択すれば、戦線離脱が大幅に長引き、夏の大会出場はほぼ絶望的だ。クラブは「選手は医療スタッフと協議し、数時間以内に治療方針を決定する」と発表した。
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ペトコビッチ、GK選択に苦慮
アルジェリア代表のウラジミール・ペトコビッチ監督は、ジダンの状態を注視する。前回アフリカネイションズカップでは5試合中4試合に先発し、ウルグアイとの0-0の引き分けでもフル出場した。
北米遠征までに回復できなければ、ペトコビッチ監督は別のベテランGKを起用するしかない。スペイン2部でキャリアを築き、父の影から抜け出した彼にとって、この大舞台を逃すのは残酷だ。