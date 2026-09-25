Getty Images Sport
翻訳者：
ジネディーヌ・ジダンが、フランス代表でついに共闘するフランスのレジェンドたちを前に、14歳だったキリアン・エムバペのレアル・マドリー入団テストを振り返る
マドリードでの歴史的な会談
フランス代表の新時代を象徴する存在となるはるか以前、ジダンとエムバペはレアル・マドリーのバルデベバス練習場で、短いながらも重要なひとときを共有していた。2012年当時、クレールフォンテーヌで高く評価されていた14歳の有望株だったエムバペには、すでにヨーロッパの強豪クラブが熱視線を送っていた。獲得を強く望んでいたマドリーは、学校の休暇中だったその若手選手と家族をスペインでの1週間の体験に招待。スペインの名門はあらゆる手を尽くし、サンティアゴ・ベルナベウのプライベートボックスや、クリスティアーノ・ロナウドらと交流する機会を10代のエムバペに提供した。
当時クラブの組織内で働いていたジダンは、その若き逸材を施設内で自ら案内する役目を担っていた。最終的にエムバペの家族がASモナコの育成プロジェクトを選択したことで移籍は実現しなかったが、両者に残した印象は長く続くものとなった。
- AFP
ジダンがエンバペの台頭を振り返る
伝説的MFは、当時の日々を懐かしさとともに振り返った。両者は実質的に一周して再び交わる形となり、マドリーでは指導者と有望株という関係だったが、2度のワールドカップ優勝を誇る代表では監督とキャプテンの関係になった。フランスの次戦トルコ戦を前に語ったジダンは、代表チームという枠組みの中でこのような形で2人の道が再び重なるとは、本当には予想していなかったと認めた。
「彼がレアル・マドリーにやって来たのを見たとき、2026年にフランス代表で彼と一緒にいることになるなんて、まったく思っていなかった。計画されていたことではなかった。ただ、彼の中に見えていたのは、本当にそのポテンシャルと、ピッチ上で彼ができることだった」と、笑みを浮かべながら付け加えた。
ジズーが話題性を強調した
マドリー首脳陣は、あのトライアル期間の時点で彼が特別な才能の持ち主であることを十分に理解していた。最終的にエムバペがプロとして2024年にクラブと契約するまでには10年以上を要したが、それでもである。ジダンは、スペインでの短い在籍期間中にこの10代の選手が大きな注目を集めていたことを強調し、若きFWの能力をクラブ内の誰もがどう感じていたかを語った。
「彼がみんなを驚かせたと言っていいのかは分からない。だが、キリアンがレアルでプレーする姿を見たいという考えに、誰もが胸を躍らせていた。それは実現しなかったが、その後の話はみんなが知っている」とジズーは述べた。
- AFP
レ・ブルーにとっての新時代
フランスが次なる戦いに向けて準備を進める中、ジダンとエムバペの相乗効果は、チームの今後の成功を支える礎と見なされている。異なる世代のレジェンドが連携していることは、世界最大のクラブとの共通の歴史もあって、特にチームの士気向上につながっている。著名選手たちをまとめ上げるジダンの手腕は監督キャリアを通じた真骨頂であり、エムバペとの長年の関係は、大会の大一番で重要となり得る信頼関係をうかがわせる。指揮官が2012年のあのトライアルを振り返ったことは、2人がいかに長くサッカー界の頂点で歩みを続けてきたかを改めて示している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。