フランス代表の新時代を象徴する存在となるはるか以前、ジダンとエムバペはレアル・マドリーのバルデベバス練習場で、短いながらも重要なひとときを共有していた。2012年当時、クレールフォンテーヌで高く評価されていた14歳の有望株だったエムバペには、すでにヨーロッパの強豪クラブが熱視線を送っていた。獲得を強く望んでいたマドリーは、学校の休暇中だったその若手選手と家族をスペインでの1週間の体験に招待。スペインの名門はあらゆる手を尽くし、サンティアゴ・ベルナベウのプライベートボックスや、クリスティアーノ・ロナウドらと交流する機会を10代のエムバペに提供した。

当時クラブの組織内で働いていたジダンは、その若き逸材を施設内で自ら案内する役目を担っていた。最終的にエムバペの家族がASモナコの育成プロジェクトを選択したことで移籍は実現しなかったが、両者に残した印象は長く続くものとなった。