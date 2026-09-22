この新たな方向性を最も明確に示したのは、今後行われるネーションズリーグのトルコ、ベルギー、イタリア戦に向けたジダンの初招集メンバー発表だった。これまで木曜日に発表する慣例を破り、ジダンは金曜日を選んでリストを公表。代表チームの従来のリズムをさっそく変えた。また、前任者がしばしば好んだ26人編成ではなく、より絞り込まれた23人のグループを選択した。

ディアロはこれをジダンの意図を示す重要な指標だと強調し、次のように述べた。「彼は26人ではなく23人を選んだ。これは最初のサインだ。彼は彼らをプレーさせるつもりだ。おそらく我々が予想していなかった名前を選んだ。一方で、選ばれると思っていた何人かは選ばなかった。だから、彼は今、自分のプロセスの中にいて、決別しようという意志を持っているのだと思う。自分のスカッドのマネジメントにおける決別だ」と語った。