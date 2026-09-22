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ジネディーヌ・ジダンが過去と決別、FFF会長フィリップ・ディアロがディディエ・デシャン時代からの急進的な変化に注目
デシャンの方法論からの完全な決別
ディディエ・デシャンの後任としてジダンが就任することは、フランスサッカー界に激震をもたらす出来事になると見られていた。しかし、その移行がこれほど即座に感じられると予想していた者は多くなかった。7月28日に正式に指揮官就任が発表されたレアル・マドリーのレジェンドは、さっそくフランス代表に自身の色を打ち出している。月曜日にクレールフォンテーヌのトレーニング施設に姿を見せたジダンの到着は、新たな戦術的、文化的サイクルの始まりを告げるものとなった。
『La Provence』の取材に対し、FFF会長フィリップ・ディアロは、この伝説的MFがデシャンの14年間の任期中に築かれた青写真から離れつつあることを認めた。「彼は自分が何をしたいのか、このフランス代表をどのように率いたいのかについて、非常に明確な考えを持っていると思う。見ての通り、彼は過去と決別している。まさに新たな1ページだ」とディアロは説明した。
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メンバー選考が新たな指揮スタイルを示す
この新たな方向性を最も明確に示したのは、今後行われるネーションズリーグのトルコ、ベルギー、イタリア戦に向けたジダンの初招集メンバー発表だった。これまで木曜日に発表する慣例を破り、ジダンは金曜日を選んでリストを公表。代表チームの従来のリズムをさっそく変えた。また、前任者がしばしば好んだ26人編成ではなく、より絞り込まれた23人のグループを選択した。
ディアロはこれをジダンの意図を示す重要な指標だと強調し、次のように述べた。「彼は26人ではなく23人を選んだ。これは最初のサインだ。彼は彼らをプレーさせるつもりだ。おそらく我々が予想していなかった名前を選んだ。一方で、選ばれると思っていた何人かは選ばなかった。だから、彼は今、自分のプロセスの中にいて、決別しようという意志を持っているのだと思う。自分のスカッドのマネジメントにおける決別だ」と語った。
新たな方法、同じ目標
その手法は変わっても、最終的な目的は変わらない。勝利である。ディアロは、ジダンがシステム刷新を望む背景には、強い競争心と代表ユニフォームへの個人的な思い入れがあると強調した。連盟は明らかに、フランスサッカーの現在の「黄金時代」をさらに延ばす人物がジダンだと考えている。期待されているのは、フランスの強豪国としての地位を維持することだけではなく、近年の実績をさらに上回ることだ。
FFF会長は続けて、次のように語った。「彼がやろうとしていることのすべてにおいて、物事を変えたいと思っているはずだ。そして、その変化には勝つという明確な目的がある。彼の最も強い願いは、フランス代表が彼の人生、選手としての人生、そして一人の人間としての人生にもたらしたものを、今度は指揮官としてフランス代表に返すことだと思う。勝利によって、すべての人に喜びと誇りをもたらすために」
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新たなアイデンティティーでタイトル獲得を目指す
ジダンには、デシャンが築いた土台を引き継ぎ、さらに手ごわいチームを作り上げることが期待されている。前体制は安定感と主要大会で終盤まで勝ち進むことが特徴だったが、ジズーには、さらなるタイトル獲得に必要な最後のひと押しをもたらすことへの期待がかかる。
ディアロは最後に、次のように考えを締めくくった。「ジネディーヌこそ、私たちにとってこの黄金時代をさらに続けるのに最もふさわしい人物だと思う。そして、フランス代表が、いつものように、願わくばベスト4まで進むだけでなく……おそらくその先へ進み、タイトルを勝ち取ることもできるはずだ。いずれにせよ、彼はそのために来たのだと思う」
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